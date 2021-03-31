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31.03.2021 21:46
Рубрика: Общество

Мурашко: Привитым от COVID-19 понадобится повторная вакцинация

Текст: Татьяна Карабут
Привитым от коронавируса, скорее всего, потребуется ревакцинация, заявил в интервью телеканалу "Россия 1" глава Минздрава Михаил Мурашко.
Фото: Олеся Курпяева/ РГ Фото: Олеся Курпяева/ РГ
Фото: Олеся Курпяева/ РГ
Фото: Олеся Курпяева/ РГ
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"Все будет зависеть от формирования популяционного иммунитета и у нас в стране, и за пределами, потому что активность всегда восстанавливается", - пояснил он.

По словам министра, сейчас сформирована система наблюдения за состоянием здоровья населения - на электронный ресурс собираются данные о тех, кто переболел или вакцинировался.

При этом для ревакцинации, возможно, будет использоваться однокомпонентная вакцина "Спутник Лайт". Это первый компонент "Спутника V".

"Очень хорошо реагируют молодые люди. И возможно - это эксперты должны рассказать свое мнение - будет использоваться и при ревакцинации", - сказал министр.

Михаил Мурашко считает, что в последние недели ситуация с заболеваемостью улучшается. Но, чтобы избежать третьей волны, населению следует соблюдать противоэмидемические меры и прививаться.

По его словам, сейчас темпы поставок вакцины в регионы ускорились, в стране есть четыре с половиной тысячи пунктов для вакцинации.

При этом первые партии третьей российской вакцины (помимо "Спутника V" и "ЭпиВакКороны") - "Ковивак" - могут поступить в гражданский оборот уже в первой декаде апреля, сказал глава Минздрава.

"Она находится сейчас на контроле качества", - пояснил Михаил Мурашко.

Общество Здоровье Правительство Минздрав Вакцинация от коронавируса

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