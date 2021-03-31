На экранах Беларуси и России начинается показ драмы "Несломленная"

На телеканале "Россия", который вещает и в Беларуси, начинается показ многосерийной драмы "Несломленная" режиссера Елены Цыплаковой.

Известный шеф-повар и владелица сети ресторанов Анна Стрельцова (ее играет Марина Коняшкина) в одночасье лишается всего из-за ложного обвинения в убийстве мужа Игоря (актер Павел Баршак). Суд приговаривает ее к восьми годам заключения. В тюрьме у нее рождается дочь Надежда, заботу о которой берет на себя Виктория (актриса Александра Власова) - сестра Анны. Спустя четыре года героиня надеется на досрочное освобождение. Но когда Вика перестает выходить на связь, Анна решается на побег, не дождавшись решения комиссии. Дома Анна выясняет, что её дочь Надя пропала, ресторанный бизнес продан главному конкуренту Григорию Шарову (его сыграл актер Илья Носков), а в её квартире живут чужие люди. Чтобы найти своих близких и отыскать убийцу мужа, Анне придется пройти через сложные испытания, заново обрести веру в любовь и выяснить, кто же на самом деле ей друг, а кто - злейший враг.

- В самом названии "Несломленная", - рассказывает режиссер Елена Цыплакова, - отражен жизненный путь героини - от роскошной жизни бизнес-леди, хозяйки сети ресторанов, через предательство близких, тюрьму, рождение и потерю ребенка, поддержку настоящих друзей, осмысление своего пути - к радости и счастью.

- Моя героиня, - делится актриса Марина Коняшкина, - очень сильный человек с сильным стержнем внутри. Именно поэтому она смогла пройти через многие трудности. Но самое главное, пройдя все испытания, Анна сумела сохранить в себе женственность, веру, любовь к жизни и людям.

Марина Коняшкина родилась в Минске. Ее отец - военный, а мать - учитель белорусского языка. Брат знаменитости также военный. Когда она училась в школе, не думала о том, что в будущем станет актрисой. С раннего детства она мечтала путешествовать. Однажды, встретив приятельницу, которая, учась в театральной студии, побывала на многих фестивалях в Париже и других городах Европы, будущая актриса записалась в театральную студию. Она настолько увлеклась актерским мастерством и уже через некоторое время отправилась в Москву поступать в вуз. В 2017 году Марина Коняшкина стала выпускницей Театрального института имени Щукина. Сразу после получения диплома стала играть в спектаклях на сцене Московского театра имени Чехова. Актриса известна ролями в таких постановках как "Дворянское гнездо", "Ундина", "Пиквинский клуб" и другие. В 2005 году в творческой биографии Марины Коняшкиной прибавилась работа в кинематографе.