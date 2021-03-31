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31.03.2021 16:59
Рубрика: Экономика

На госуслугах будут консультировать о выплате на детей от 3 до 7 лет

Текст: Елена Манукиян
С 1 апреля задать вопросы по выплате на детей от 3 до 7 лет можно будет на портале госуслуг, сообщила замминистра труда и соцзащиты Ольга Баталина в среду, 31 марта.
Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости
Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости
Фото: iStock
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Она пояснила, что на портале создается дополнительный отдельный канал обратной связи для вопросов и жалоб по назначению этого пособия. Воспользовавшись сервисом, семьи получат развернутые консультации, а также смогут запросить разъяснения о причинах отклонения заявлений.

"Люди должны понимать условия, на основании которых пособие начисляется, а также то, что государство справедливо подходит к его назначению", - сказала она. Баталина также подчеркнула, что помимо письменного канала связи будет организован единый контакт-центр, куда люди смогут позвонить. Он также заработает в первых числах апреля.

"Мы планируем запустить единый контакт-центр в первой половине апреля, операторы будут принимать телефонные звонки и давать разъяснения по выплате", - говорит Баталина.

Экономика Пенсии и пособия Правительство Минтруд Декретные и пособия на ребенка Государственные интернет-услуги

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