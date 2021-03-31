На госуслугах будут консультировать о выплате на детей от 3 до 7 лет

Она пояснила, что на портале создается дополнительный отдельный канал обратной связи для вопросов и жалоб по назначению этого пособия. Воспользовавшись сервисом, семьи получат развернутые консультации, а также смогут запросить разъяснения о причинах отклонения заявлений.

"Люди должны понимать условия, на основании которых пособие начисляется, а также то, что государство справедливо подходит к его назначению", - сказала она. Баталина также подчеркнула, что помимо письменного канала связи будет организован единый контакт-центр, куда люди смогут позвонить. Он также заработает в первых числах апреля.

"Мы планируем запустить единый контакт-центр в первой половине апреля, операторы будут принимать телефонные звонки и давать разъяснения по выплате", - говорит Баталина.