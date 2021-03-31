Новости

Посольство России рекомендовало избегать центра Джакарты из-за террористов 18:25
Начальник Генштаба ВС РФ поговорил с американским коллегой по телефону 18:14
Индия начала праздновать в России 75-летие своей независимости 18:14
Путин призвал оставить решение о ключевой ставке Центробанку 18:07
Росреестр зарегистрировал на 30% больше ипотек, чем годом ранее 18:04
В Гаване стартовало 17-е заседание российско-кубинской комиссии 18:03
И.о. замглавы правительства Ставрополья Романа Петрашова арестовали до 23 мая 18:03
Мэр Краснодара заявил о решении пойти на выборы в Госдуму 17:55
Хуснуллин предложил обновлять коммунальные сети на средства ФНБ 17:53
Посол РФ раскритиковал курс американской администрации на конфронтацию 17:37
Ученые из Петербурга смоделирует самое большое в мире искусственное Солнце 17:22
Следствие попросило суд арестовать и.о. зампреда правительства Ставрополья 17:21
Минцифры раскритиковало "неудаляемые приложения" на смартфонах 17:21
Хорватия разрешила въезд вакцинированным "Спутником V" 17:18
Путин ждет от кабмина предложения по дополнительной поддержке регионов 17:13
Песков: Путин подал декларацию о доходах за 2020 год 17:08
"Роскосмос" сообщил о планах поиска на Луне воды 17:08
Вильфанд: Солнце в ближайшие дни не вернется в Москву 17:07
В Майкопе 12 человек обвинили в даче ложных показаний ради насильника 17:07
Наблюдать за зубрами и спасать дрофу заповедники будут за счет грантов 16:59
Вынесен приговор бизнесмену, похитившему 300 млн на строительстве общежитий 16:43
Корабли Балтийского флота прошли Суэцкий канал 16:43
Хорватия разрешит въезд привившимся российскими вакцинами 16:39
Глава МЧС сообщил, сколько объектов в зоне риска от лесных пожаров 16:37
Замглавы Минэнерго Анатолий Тихонов покинет должность 12 апреля 16:32
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Зачем в России вводится реестр туристических агентов
Зачем в России вводится реестр туристических агентов
В каких случаях гражданская супруга становится наследницей
В каких случаях гражданская супруга становится наследницей
Во сколько может обойтись покупка дачи
Во сколько может обойтись покупка дачи
31.03.2021 16:59
Рубрика: Общество

Наблюдать за зубрами и спасать дрофу заповедники будут за счет грантов

Текст: Алексей Дуэль

Гранты на реализацию природоохранных проектов получат 13 особо охраняемых природных территорий, сообщает пресс-служба Минприроды России. Наиболее интересные проекты были отобраны экспертами WWF России, а деньги на их реализацию собрали в рамках информационной кампании Час Земли-2021.

Фото: Аркадий Колыбалов/РГ
Число инспекторов заповедников возрастет вдвое

Всего на рассмотрение жюри конкурса поступила 91 заявка, уточнили в Минприроды. Размер грантов победителей - от 290 до 800 тысяч рублей, в зависимости от предложенной инициативы.

"Каждая заявка - серьезный шаг к реализации проекта, но некоторым участникам важно научиться грамотно излагать свои идеи и точно их просчитывать, - отметил директор WWF России Дмитрий Горшков. - По опыту работы в заповеднике я могу сказать, что одной идеи для реализации проекта недостаточно, иногда не хватает системного подхода. Чаще всего возникали сложности с определением ожидаемых результатов, показателей успеха и подготовкой сметы. Но всему этому можно научиться".

Среди победителей оказались такие проекты как спасение восточной дрофы в Даурском заповеднике (Забайкальский край) или сохранение колпицы в Астраханском заповеднике. Кроноцкий заповедник на Камчатке получил деньги на оценку состояния ключевых мест обитания и разработку рекомендаций по усовершенствованию мер охраны каменного гольца - исчезающего эндемика реки Камчатка. Национальный парк "Орловское полесье" сможет за счет гранта провести авиамониторинг вольноживущей популяции зубра. А в Оренбургском заповеднике пробурят водяные скважины для водопоя лошадей Пржевальского. Что примечательно, их насосы будут работать от солнечной энергии.

Общество Природа Правительство Минприроды

Главное сегодня

Путин допустил национализацию не исполняющих гособоронзаказ предприятий
Песков: Путин подал декларацию о доходах за 2020 год
Голикова рассказала, каким будет МРОТ в 2022 и 2023 году
Матвиенко назвала странным выбор песни от РФ для "Евровидения"
Хорватия разрешила въезд вакцинированным "Спутником V"
В школьные учебники добавили тему семьеведения
Опасен ли коронавирус в неживой среде? Комментарий Роспотребнадзора