Наблюдать за зубрами и спасать дрофу заповедники будут за счет грантов

Гранты на реализацию природоохранных проектов получат 13 особо охраняемых природных территорий, сообщает пресс-служба Минприроды России. Наиболее интересные проекты были отобраны экспертами WWF России, а деньги на их реализацию собрали в рамках информационной кампании Час Земли-2021.

Всего на рассмотрение жюри конкурса поступила 91 заявка, уточнили в Минприроды. Размер грантов победителей - от 290 до 800 тысяч рублей, в зависимости от предложенной инициативы.

"Каждая заявка - серьезный шаг к реализации проекта, но некоторым участникам важно научиться грамотно излагать свои идеи и точно их просчитывать, - отметил директор WWF России Дмитрий Горшков. - По опыту работы в заповеднике я могу сказать, что одной идеи для реализации проекта недостаточно, иногда не хватает системного подхода. Чаще всего возникали сложности с определением ожидаемых результатов, показателей успеха и подготовкой сметы. Но всему этому можно научиться".

Среди победителей оказались такие проекты как спасение восточной дрофы в Даурском заповеднике (Забайкальский край) или сохранение колпицы в Астраханском заповеднике. Кроноцкий заповедник на Камчатке получил деньги на оценку состояния ключевых мест обитания и разработку рекомендаций по усовершенствованию мер охраны каменного гольца - исчезающего эндемика реки Камчатка. Национальный парк "Орловское полесье" сможет за счет гранта провести авиамониторинг вольноживущей популяции зубра. А в Оренбургском заповеднике пробурят водяные скважины для водопоя лошадей Пржевальского. Что примечательно, их насосы будут работать от солнечной энергии.