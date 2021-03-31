Начальник Генштаба ВС РФ поговорил с американским коллегой по телефону

В министерстве обороны РФ рассказали о состоявшемся телефонном разговоре между военачальниками России и Соединенных Штатов Америки. С нашей стороны беседу вел начальник Генерального штаба Вооруженных Сил РФ генерал армии Валерий Герасимов, из-за океана - председатель Комитета начальников штабов вооруженных сил США генерал Марк Милли.

Отмечается, что в ходе разговора генералы обсудили "вопросы, представляющие взаимный интерес". Какие именно, не раскрывается.

В российском военном ведомстве лишь уточнили, что телефонная беседа состоялась "по инициативе США".

В среду, 31 марта, также сообщалось о личной встрече Валерия Герасимова с белорусским коллегой.