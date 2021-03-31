Военные России и Беларуси проводят совместное учение

31 марта на переговорах в Москве начальник Генштаба России Валерий Герасимов и его белорусский коллега Виктор Гулевич говорили о наращивании взаимодействия военных ведомств и укреплении обороноспособности двух стран.

Во многом этому способствуют совместные тактические учения России и Беларуси. Такие маневры сейчас проходят на полигоне Мулино в Нижегородской области. Нашу армию там представляют подразделения Западного военного округа. Соседей - танкисты и мотострелки из Слонима и Заслоново. Причем в учебных баталиях белорусы используют российскую технику - боевые машины пехоты БМП-2 и танки Т-72Б3. На очередном этапе учений союзники выполнили передислокацию. Под прикрытием расчетов ПВО они совершили марш в новый позиционный район. А по дороге туда занимались инженерной разведкой и разминированием путей.

"В ближайшие несколько дней военнослужащие подготовятся к ведению оборонительных действий. Также союзникам предстоит отработать выход из сражения в район восстановления боеспособности и провести контратаку совместно с подошедшими резервами", - сообщили в Минобороны России.