Названы основные версии возникновения трещин в корпусе МКС

Известный космонавт Павел Виноградов назвал основные причины появления трещин в корпусе Международной космической станции.

Прежде всего, утечка воздуха может возникнуть вследствие нагрузки на корпус из-за происходивших включений двигателей пристыкованных к МКС европейского грузового корабля ATV и шаттла США. Так, в 2007 году в российском сегменте станции отказал бортовой цифровой вычислительный комплекс. На починку компьютера у экипажа ушло двое суток. В то время ориентацию МКС поддерживал пристыкованный на противоположном конце 120-метровой конструкции американский шаттл. Шедшие тогда по корпусу колебания могли стать причиной появления проблем в корпусе ПрК (переходной камеры, - прим. "РГ"), рассказал Виноградов в беседе с KP.RU.

Помимо этого, со стороны переходной камеры 5 раз пристыковывался 21-тонный европейский грузовик ATV. "Нагрузки на ПрК были мощные", - отмечает космонавт, добавив при этом, что даже жесткие стыковки "Прогрессов" были ниже нагрузок, которые по расчетам может выдержать переходная камера.

Вторая версия появления микротрещин на МКС - воздействие на корпус космической станции многочисленных наводок от работающих электроприборов и магнитного поля Земли.

"В общем, нужно считать и разбираться", - заключил Виноградов.