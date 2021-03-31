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31 марта 2021 г.

Постановление губернатора Новосибирской области от 31 марта 2021 года № 66 "О внесении изменений в постановление Губернатора Новосибирской области от 31.03.2020 № 48"

Дата подписания 31 марта 2021 г.
Опубликован 31 марта 2021 г.
Вступает в силу 1 апреля 2021 г.

Документ является поправкой к

Постановление губернатора Новосибирской области от 31 марта 2020 года № 48 "Об ограничении доступа людей и транспортных средств"

В соответствии со статьей 4.1 Федерального закона от 21.12.1994 № 68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", Законом Новосибирской области от 13.12.2006 № 63-ОЗ "О защите населения и территории Новосибирской области от чрезвычайных ситуаций межмуниципального и регионального характера", Указом Президента Российской Федерации от 11.05.2020 № 316 "Об определении порядка продления действия мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения в субъектах Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)", постановлением Правительства РФ от 02.03.2021 № 300 "О признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации и рекомендации работодателям по переводу работников в возрасте 65 лет и старше на дистанционную (удаленную) работу", постановлением Правительства Новосибирской области от 18.03.2020 № 72-п "О введении режима повышенной готовности на территории Новосибирской области" постановляю:

1. Внести в постановление Губернатора Новосибирской области от 31.03.2020 № 48 "Об отдельных ограничительных мерах, направленных на обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия населения" следующие изменения:

1) подпункт 3 пункта 1 изложить в следующей редакции:

"3) гражданам в возрасте старше 65 лет, а также гражданам, имеющим заболевания, указанные в приложении к настоящему постановлению, рекомендуется соблюдать режим самоизоляции. Режим самоизоляции должен быть обеспечен по месту проживания указанных лиц либо в иных помещениях, в том числе в жилых и садовых домах;";

2) пункт 5 изложить в следующей редакции:

"5. Рекомендовать Главному управлению Министерства внутренних дел Российской Федерации по Новосибирской области (Кульков А.В.), Управлению Федеральной службы войск национальной гвардии по Новосибирской области (Шушаков В.С.), Главному управлению Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Новосибирской области (Орлов В.В.) принимать необходимые меры для обеспечения реализации настоящего постановления.".

2. Настоящее постановление вступает в силу с 01.04.2021.

И.о. Губернатора Новосибирской области Ю.Ф.Петухов



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