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31.03.2021 21:50
Рубрика: Спорт

Салют Русской ракете

Знаменитому хоккеисту Павлу Буре исполнилось 50 лет
Текст: Илья Соболев
Российская газета - Федеральный выпуск № 69(8420)
Знаменитый российский хоккеист Павел Буре накануне отпраздновал 50-летие.
Фото: Александр Авилов/Агентство "Москва" Фото: Александр Авилов/Агентство "Москва"
Фото: Александр Авилов/Агентство "Москва"

Его карьера игрока официально закончилась 16 лет назад, но Буре по-прежнему остается в народе одним из самых любимых хоккеистов. Так получилось, что ему не суждено было собрать охапку титулов. Он лишь один раз выигрывал "золото" чемпионата мира, останавливался в шаге от Кубка Стэнли и победы на Олимпийских играх. Но не было и нет людей, которые не подпали бы под его очарование, причем по обе стороны Атлантики. Достаточно сказать, что болельщики "Ванкувера" и "Флориды", команд Национальной хоккейной лиги, за которые выступал россиянин, признали его лучшим игроком в истории этих клубов.

Овечкин и Буре забросили восемь шайб в "Матче легенд"

От наблюдения за игрой Буре дух захватывало так же, как от езды на быстрой машине. В конце концов не просто так Павла прозвали Русской ракетой. Им восхищался и главный игрок в истории североамериканского хоккея Уэйн Гретцки. Как рассказывал сам Буре, Гретцки был готов продлить свою карьеру еще на год в том случае, если бы россиянина обменяли в "Нью-Йорк Рейнджерс" в 1999 году. Не сошлось. Буре в конечном счете в "Рейнджерс" перешел, но уже на три года позже. А с Гретцки они в итоге в одном звене сыграли, но только в "Матче всех звезд".

Карьера самой Русской ракеты оказалась до обидного короткой. Из-за постоянных проблем с коленями Павел Буре закончил с хоккеем фактически в 32 года. Невероятно рано: особенно хорошо это понимаешь, глядя на блистающего в 35 лет Александра Овечкина. Но и за отведенное время Буре успел многое. Он дважды выигрывал титул лучшего снайпера "регулярки" Национальной хоккейной лиги, почти привел "Ванкувер" к Кубку Стэнли. В сборной России его звездный час пробил на зимних Играх-1998 в Нагано. Пять шайб в ворота финнов в полуфинале олимпийского турнира давно вошли в сокровищницу отечественного и мирового хоккея.

Но главное, что удалось Буре - это поднять популярность любимого вида спорта на недосягаемую высоту. К слову, из хоккея Павел никуда не ушел. Он - президент Международной лиги легенд и входит в правление Ночной хоккейной лиги.

Незадолго до юбилея Буре указом президента РФ Владимира Путина был награжден орденом "За заслуги перед отечеством" VI степени. И кто скажет, что хоккеист недостоин?

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