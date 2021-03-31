Опрос: кто в российских семьях готовит чаще и вкуснее

Почти каждая четвертая российская пара (28%) делит обязанности по приготовлению еды поровну, следует из результатов опроса сервиса SuperJob.

Согласно полученным данным, в 61% случаев поварские обязанности лежат на женщинах, а в 7% российских семей хозяйничают на кухне именно мужчины.

При этом оказалось, что сильная половина нередко преувеличивает свой вклад в приготовление еды: 9% респондентов заявили, что готовят постоянно, хотя среди женщин такой ответ дала лишь каждая 20-я (5%), пишет "Газета.Ru", в распоряжении которой есть результаты опроса.

Что касается качества приготовленной пищи, то большинство опрошенных (47%) сошлись во мнении, что женщины готовят вкуснее, чем мужчины. И только 16% респондентов уверены в обратном. 30% россиян заявили, что в их семье готовят одинаково вкусно и мужчины, и женщины.

В опросе SuperJob приняли участие 2 тысячи россиян в возрасте старше 18 лет, состоящие в браке или в постоянных отношениях.