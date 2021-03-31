Новости

Украина отказалась от ввоза из РФ пшеницы, ржи и подсолнечного масла 14:01
Россия вошла в семерку стран по изобретениям в офтальмологии 13:50
Счетная палата подала заявку на аудит МАГАТЭ, ОЗХО и Интерпола 13:48
Песков назвал пугающие последствия эскалации на Украине 13:40
Оргкомитет российской части Евро-2020 утвердил заполняемость трибун на 50% 13:39
Сельскую ипотеку могут распространить на деревянные дома 13:29
Составлен среднестатистический портрет малолетнего преступника 13:29
Лавров рассчитывает на проведение саммита "пятерки" СБ ООН 13:25
Трейлер Mortal Kombat пересняли с помощью конструктора LEGO 13:22
Счетная палата не обнаружила у "Роскосмоса" нецелевых трат бюджета 13:21
Володин: Все депутаты в срок отчитались о доходах и имуществе 13:21
Кудрин: Более 20% нуждающихся россиян не доступны меры соцподдержки 13:17
Лавров увидел обнадеживающие сигналы в подходах США по ситуации в Иране 13:06
Российский ученый установил причину тяжелого течения COVID-19 13:02
В Испании не выполнили план по вакцинации населения от коронавируса 13:02
В Великом Новгороде на трансформаторном заводе произошел взрыв 13:02
Павел Деревянко: Совершенно отрезало желание быть в Голливуде 12:55
Лавров назвал санкции США и ЕС противоречащими нормами ВТО 12:54
В Ленобласти задержали закладчиков крупной партии наркотиков 12:47
Названы города с самым доступным жильем 12:33
Студия Warner Bros. отодвинула премьеру экранизации Mortal Kombat 12:32
В Петербурге 11 гостей ресторана попали в больницу после банкета 12:31
Абрамченко: В России стали обрабатывать на 10 миллионов тонн отходов больше 12:30
Топ самых смешных книг возглавила "12 стульев" 12:26
Фургон въехал в трамвайную остановку в Праге 12:20
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Зачем в России вводится реестр туристических агентов
Зачем в России вводится реестр туристических агентов
В каких случаях гражданская супруга становится наследницей
В каких случаях гражданская супруга становится наследницей
В апреле вырастут пенсии, пособия и изменится порядок сдачи экзаменов в ГИБДД
В апреле вырастут пенсии, пособия и изменится порядок сдачи экзаменов в ГИБДД
31.03.2021 13:39
Рубрика: Спорт

Оргкомитет российской части Евро-2020 утвердил заполняемость трибун на 50%

Текст: Максим Домчев

Оргкомитет российской части чемпионата Европы по футболу утвердил заполняемость трибун на 50 процентов. Окончательное решение вынесет УЕФА.

Фото: Reuters
Старт квалификации ЧМ по футболу 2022 года стал сенсационным

Об этом заявил генеральный директор оргкомитета российской части Евро Алексей Сорокин. По его словам, оргкомитет поддержал применение базового сценария, при котором на матчах в Санкт-Петербурге трибуны стадиона будет разрешено заполнять наполовину.

"Город и мы готовим уведомление в УЕФА, которое должны отправить до 7 апреля", - цитирует Сорокина ТАСС.

Окончательное решение будет принято Союзом европейских футбольных ассоциаций 9 апреля. Сорокин отметил, что предельные величины для зрителей являются прерогативой принимающей стороны и УЕФА не будет изменять эту цифру.

"Поэтому УЕФА, скорее всего, подтвердит", - сказал Сорокин.

Из-за пандемии коронавируса проведение финальной части чемпионата Европы было перенесено на год. Матчи турнира пройдут с 11 июня по 11 июля 2021 года в 12 городах. Санкт-Петербург примет три матча группового раунда, в том числе два с участием сборной России, а также один из четвертьфиналов.

Спорт Футбол Чемпионат Европы Чемпионат Европы по футболу - 2020

Главное сегодня

Россия зарегистрировала первую в мире вакцину от коронавируса для животных
Дмитрий Григоренко: Численность госаппарата уменьшилась почти на 10%
За сутки в России подтверждено 8275 случаев COVID-19 в 85 регионах
В посольстве России в Италии подтвердили задержание дипломата
Кудрин: Более 20% нуждающихся россиян не доступны меры соцподдержки
Кто сыграет в четвертьфинале Лиги чемпионов
Свадьба Большунова пройдет в норвежском стиле