Оргкомитет российской части Евро-2020 утвердил заполняемость трибун на 50%

Оргкомитет российской части чемпионата Европы по футболу утвердил заполняемость трибун на 50 процентов. Окончательное решение вынесет УЕФА.

Об этом заявил генеральный директор оргкомитета российской части Евро Алексей Сорокин. По его словам, оргкомитет поддержал применение базового сценария, при котором на матчах в Санкт-Петербурге трибуны стадиона будет разрешено заполнять наполовину.

"Город и мы готовим уведомление в УЕФА, которое должны отправить до 7 апреля", - цитирует Сорокина ТАСС.

Окончательное решение будет принято Союзом европейских футбольных ассоциаций 9 апреля. Сорокин отметил, что предельные величины для зрителей являются прерогативой принимающей стороны и УЕФА не будет изменять эту цифру.

"Поэтому УЕФА, скорее всего, подтвердит", - сказал Сорокин.

Из-за пандемии коронавируса проведение финальной части чемпионата Европы было перенесено на год. Матчи турнира пройдут с 11 июня по 11 июля 2021 года в 12 городах. Санкт-Петербург примет три матча группового раунда, в том числе два с участием сборной России, а также один из четвертьфиналов.