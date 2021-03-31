Первый канал раскроет Совфеду детали отбора Манижи на "Евровидение"

Первый канал раскроет подробности народного голосования по выбору песни для "Евровидения". Ранее запросить такую информацию у вещателя поручила Валентина Матвиенко: спикер Совета Федерации отметила, что в номере Манижи "все очень странно".

В ответе на критику Первый канал еще раз обратил внимание, что песня была выбрана с помощью зрительского голосования. За его ходом наблюдала компания Ernst&Young, "которая подтвердила соответствие хода голосования и подсчета голосов регламенту отбора".

- Разумеется, по запросу Совета Федерации мы готовы предоставить данные об этом голосовании, - цитирует пресс-службу вещателя ТАСС.

Тему песни, которая будет представлять Россию на международном песенном конкурсе, на заседании Совфеда подняла сенатор Елена Афанасьева. Валентина Матвиенко прокомментировала номер Манижи: она порекомендовала присутствующим ознакомиться с ним и выразила недоумение по его поводу.

"Евровидение-2021" пройдет в Роттердаме с 18 по 22 мая. Этот конкурс станет уже 65-м по счету. Манижа выступил с песней Russian woman третьей по счету.