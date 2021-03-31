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31.03.2021 15:59
Рубрика: Культура

Первый канал раскроет Совфеду детали отбора Манижи на "Евровидение"

Текст: Инга Бугулова
Первый канал раскроет подробности народного голосования по выбору песни для "Евровидения". Ранее запросить такую информацию у вещателя поручила Валентина Матвиенко: спикер Совета Федерации отметила, что в номере Манижи "все очень странно".

В ответе на критику Первый канал еще раз обратил внимание, что песня была выбрана с помощью зрительского голосования. За его ходом наблюдала компания Ernst&Young, "которая подтвердила соответствие хода голосования и подсчета голосов регламенту отбора".

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- Разумеется, по запросу Совета Федерации мы готовы предоставить данные об этом голосовании, - цитирует пресс-службу вещателя ТАСС.

Тему песни, которая будет представлять Россию на международном песенном конкурсе, на заседании Совфеда подняла сенатор Елена Афанасьева. Валентина Матвиенко прокомментировала номер Манижи: она порекомендовала присутствующим ознакомиться с ним и выразила недоумение по его поводу.

"Евровидение-2021" пройдет в Роттердаме с 18 по 22 мая. Этот конкурс станет уже 65-м по счету. Манижа выступил с песней Russian woman третьей по счету.

Культура Музыка Поп-музыка Культура Кино и ТВ Законодательная власть Совет Федерации "Евровидение-2021"

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