Песков назвал пугающие последствия эскалации на Украине

Растущая напряженность на юго-востоке Украины может вылиться в провокации со стороны Киева, что приведет к гражданской войне, не исключил, отвечая на вопросы журналистов, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Мы выражаем обеспокоенность в связи с растущей напряженностью, что так или иначе украинская сторона может пойти на провокационные действия, которые приведут к войне​​​. Конечно, очень не хотелось бы это увидеть", - сказал Песков.

На уточняющий вопрос, какая война имеется в виду, пресс-секретарь президента пояснил, что, конечно же, гражданская война на Украине.