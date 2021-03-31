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31.03.2021 17:07
Рубрика: Экономика

Пятьдесят замминистров приступили к обучению цифровой трансформации

Текст: Алексей Дуэль
Третья ежегодная программа началась в Центре подготовки руководителей и команд цифровой трансформации Российской академии народного хозяйства и госслужбы при Президенте России, сообщает пресс-служба академии. Это обучение проводят для чиновников в должностях заместителей федеральных министров, руководителей и заместителей руководителей федеральных агентств и служб.
Фото: istockphoto Фото: istockphoto
Фото: istockphoto

Всего в этом потоке 50 студентов, занимающих руководящие посты в федеральной налоговой службе, министерствах здравоохранения, культуры, юстиции, промышленности и торговли, а также других федеральных ведомствах.

Фото: Предоставлено пресс-службой РАНХиГС
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"Курс ежегодно обновляется с учетом практических интересов слушателей и дальнейшей интеграции полученных знаний в повседневные задачи, - отметила программный директор Центра подготовки руководителей и команд цифровой трансформации Высшей школы госуправления РАНХиГС София Павлова. - В 2021 году сделаем больший акцент на сферы и возможности применения технологии искусственного интеллекта, подготовку и реализацию стратегий цифровой трансформации, клиентоориентированность решений".

В процессе обучения будут созданы не менее десяти групповых проектов. При их разработке будут учтены все рекомендации Минцифры. При защите проектов особое внимание будет уделено разработке изменений нормативно-правовой базы, финансовой модели, тестированию созданных прототипов на фокус-группах.

"Участники программы обучения получат навыки, знания и компетенции, необходимые для цифровой трансформации, как в государственном управлении, так и в различных отраслях, на практике изучат подходы к разработке и реализации проектов цифровой трансформации", - добавили в пресс-службе РАНХиГС.

Обучение по этой же программе в 2020 году уже прошли руководители и их заместители МЧС, министерств спорта, энергетики, природных ресурсов, экономического развития, Росстата, Рослесхоза, Роспатента, Росприроднадзора, Ростехнадзора, Росаккредитации и других ведомств. Они совместными усилиями разработали несколько проектов, которые будут реализованы на практике уже в ближайшее время.

"Например, "Единый портал госинформирования, в том числе о результатах мониторинга окружающей среды", разработанный при участии МЧС России, Росприроднадзора и Рослесхоза, включает в себя систему оперативного оповещения граждан, государства и бизнеса о значимых происшествиях, блок информирования о состоянии окружающей среды, фактических и прогнозируемых опасных природных явлениях и техногенных процессах через единую цифровую платформу", - привели пример в пресс-службе РАНХиГС.

Другой сервис - "Приз", разработанный сотрудниками Минспорта, начнет работать уже в конце этого года. Он сократит процедуру присвоения спортивных званий и разрядов с года до недели.

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