"Почта России" запустила подписную кампанию на второе полугодие 2021 года

Новости

Совфед изменил основания для возбуждения дела о сбыте наркотиков 10:48
Няня в Москве обокрала своих работодателей на два миллиона рублей 10:37
Совфед наделил ЦИК правом отзывать членов региональных избиркомов 10:35
Болгария обновила антирекорд по количеству случаев заболевания COVID-19 10:19
СК завершил расследование дела об особо крупном мошенничестве 10:12
Ученые разработали метод лечения больных с расстройствами сознания 10:03
Задержан петербуржец, разрушавший фигуры ангелов на старинном кладбище 09:57
В Подольске пытались сбыть три килограмма наркотиков 09:29
Штрафы с мигрантов за нарушение ПДД в России предлагают взимать в Киргизии 09:28
В Сургуте "заминировали" мэрию 09:18
Шведы стали опасаться домов престарелых 08:55
В Шереметьево пассажир угрожал взрывом из-за просьбы надеть маску 08:51
В Литве бизнесмены торгуют на тротуарах, спасаясь от голода 08:51
Ученые обнаружили запрещенный перенос генов 08:27
СК выяснил причины травмирования школьниц в Приамурье 08:14
Около 30 американских организаций призвали Байдена к диалогу с Россией 08:14
Чернышенко поручил создать экспериментальные стенды по микроэлектронике 08:10
Россияне стали чаще жаловаться на здоровье из-за скачков атмосферного давления 08:05
Синоптики: В последний день марта в столице не выше десяти градусов 07:55
Рублев и Медведев вышли в полуфинал теннисного турнира в Майами 07:43
Панарин набрал три очка в матче против "Вашингтона" 07:30
Российский дипломат объяснил отказ выступить на встрече с Байденом 07:22
В Приморье стартовал конкурс летных экипажей "Авиадартс-2021" 06:48
Всемирный банк улучшил прогноз по росту российской экономики 06:38
В Китае из-за девяти случаев COVID-19 протестируют всех жителей города 06:20
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Зачем в России вводится реестр туристических агентов
Зачем в России вводится реестр туристических агентов
В каких случаях гражданская супруга становится наследницей
В каких случаях гражданская супруга становится наследницей
В апреле вырастут пенсии, пособия и изменится порядок сдачи экзаменов в ГИБДД
В апреле вырастут пенсии, пособия и изменится порядок сдачи экзаменов в ГИБДД
31.03.2021 10:38
Рубрика: Экономика

"Почта России" запустила подписную кампанию на второе полугодие 2021 года

Текст: Ольга Игнатова

С 1 апреля "Почта России" открывает подписку на более 5400 периодических печатных издания на второе полугодие 2021 года. В период с 5 по 15 апреля совместно с издательскими домами она предоставляет подписчикам 30% скидку на 1800 газет и журналов.

Фото: Из архива Дмитрия Сидоркевича
После публикации в "РГ" петербургскому Печкину стали писать со всей страны

Как сообщили в "Почте России", подписчики могут оформить печатную прессу на второе полугодие 2021 года с доставкой до почтового ящика по собственному каталогу почтового ведомства. В подписном агентстве "Почты России" сегодня представлено уже более 5400 газет и журналов, при этом 125 СМИ присоединились в первом квартале 2021 года.

Сервисом подписки можно воспользоваться на сайте "Почты России" в разделе "Онлайн подписка", где за 3-5 минут можно выбрать газету или журнал и оплатить стоимость подписки. Издания в электронном каталоге можно искать как по названию, так и по индексу: для удобства поиска они упорядочены в категории, объединены по темам, проранжированы по популярности. Кроме того, подписку можно оформить в мобильном приложении "Почты России", а также на дому с помощью почтальона.

Клиенты "Почты России" могут присоединиться к благотворительной подписке на периодические издания в адрес конкретного социального учреждения в разделе федеральной программы "Дерево добра". Выбрать детский дом, хоспис, интернат, дом престарелых и подарочные издания можно через отдельный каталог, который размещается в отделениях, а также на сайте "Почты России".

Экономика Отрасли Связь Компании Связь Почта России

Главное сегодня

Мишустин продлил упрощенную регистрацию безработных
Дмитрий Григоренко: Численность госаппарата уменьшилась почти на 10%
Российский дипломат объяснил отказ выступить на встрече с Байденом
Черчесов назвал причины поражения от Словакии
Около 30 американских организаций призвали Байдена к диалогу с Россией
Программу туристического кешбэка продлили на 2021 год
Россиянам рассказали, как за ними "следят" их смартфоны