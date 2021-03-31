"Почта России" запустила подписную кампанию на второе полугодие 2021 года

С 1 апреля "Почта России" открывает подписку на более 5400 периодических печатных издания на второе полугодие 2021 года. В период с 5 по 15 апреля совместно с издательскими домами она предоставляет подписчикам 30% скидку на 1800 газет и журналов.

Как сообщили в "Почте России", подписчики могут оформить печатную прессу на второе полугодие 2021 года с доставкой до почтового ящика по собственному каталогу почтового ведомства. В подписном агентстве "Почты России" сегодня представлено уже более 5400 газет и журналов, при этом 125 СМИ присоединились в первом квартале 2021 года.

Сервисом подписки можно воспользоваться на сайте "Почты России" в разделе "Онлайн подписка", где за 3-5 минут можно выбрать газету или журнал и оплатить стоимость подписки. Издания в электронном каталоге можно искать как по названию, так и по индексу: для удобства поиска они упорядочены в категории, объединены по темам, проранжированы по популярности. Кроме того, подписку можно оформить в мобильном приложении "Почты России", а также на дому с помощью почтальона.

Клиенты "Почты России" могут присоединиться к благотворительной подписке на периодические издания в адрес конкретного социального учреждения в разделе федеральной программы "Дерево добра". Выбрать детский дом, хоспис, интернат, дом престарелых и подарочные издания можно через отдельный каталог, который размещается в отделениях, а также на сайте "Почты России".