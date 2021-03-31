Покупателям жилья придется отвечать за долги предыдущих владельцев

Законопроект, которым предлагается ввести ответственность покупателя квартиры за долги предыдущего собственника, направлен в Минстрой Ассоциацией "ЖКХ и городская среда".

Сейчас Жилищным кодексом предусмотрено, что к новому собственнику переходят долги предыдущего только по уплате взносов на капитальный ремонт. То, что задолжал продавец за жилищно-коммунальные услуги - остается его личным долгом. Новый владелец гасить этот долг не обязан. Но у управляющих и коммунальных организаций возникают большие трудности с поиском этих должников, отмечает заместитель гендиректора Ассоциации "ЖКХ и городская среда" Дмитрий Гордеев: прежний владелец жилья может переселиться к родственникам или знакомым, купить квартиру в другом городе.

"Получается, что эти средства не пущены на оплату выполненных работ и услуг, - подчеркивает Гордеев. - Управляющая организация, ТСЖ будут вынуждены снизить качество услуг и работ путем выполнения работ реже, с худшими материалами, какие-то работы вообще на практике в отсутствие контроля собственниками - не выполняются".

Законопроектом предлагается дополнить ст. 158 Жилищного кодекса положением о том, что к новому собственнику переходит обязанность оплаты долгов и за содержание и ремонт жилья. То есть покупатель или убедится, что долгов по оплате ЖКУ нет, или попросит продавца снизить стоимость квартиры на размер его долгов. В процессе обсуждения целесообразно дополнить законопроект обязанностью гасить долги по такому же алгоритму и за коммунальные услуги, считает Гордеев. Это очень поможет снизить "невозможные ко взысканию долги" и не будет обременительно для покупателей квартир.

Разработанный документ направлен на рассмотрение в Минстрой. Министерство поддерживает необходимость решения вопроса погашения задолженности при продаже квартиры, сообщила пресс-служба ведомства. "Вместе с тем, важно понимать, что данный вопрос является крайне чувствительным для населения, так как касается большого количества граждан. В этой связи любая законодательная инициатива в данной сфере требует максимально взвешенного подхода", - подчеркнули в ведомстве. Позиция Минстроя по предложенному законопроекту будет сформирована после детального изучения документа, в том числе с привлечением к его рассмотрению экспертного сообщества, добавили в пресс-службе.