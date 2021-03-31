Конкурс игрового кино завершит фильм "На острие" - драма соперничества, любви и ревности. Она переносит нас в мир большого спорта, но, утверждают авторы, это не только "спортивный фильм", это схватка сильных характеров.

Конкурс игрового кино завершит фильм "На острие" - драма соперничества, любви и ревности. Она переносит нас в мир большого спорта, но, утверждают авторы, это не только "спортивный фильм", это схватка сильных характеров. Фото: kinopoisk.ru

Что такое "Дубль дв@"?

Этот фестиваль проходит каждый апрель онлайн - его можно смотреть в любой точке планеты бесплатно. Выходит в 12-й раз, число посещений достигло 150 тысяч, а если вспомнить, что кино у мониторов смотрят и компаниями, число зрителей установить невозможно. Смотрят нас из 100-105 стран, и в этом смысле "Дубль дв@" - международный фестиваль нового типа: он показывает наше кино всему миру.

На этих страницах - программа фестиваля. Сохраните их - они пригодятся в этом киномарафоне.

Когда, где и как?

С 6 по 20 апреля на интернет-сайте (см. QR-код вверху) фестиваль будет идти круглосуточно. Каждый фильм (спектакль) доступен 24 часа, смена программ - в полночь. Лучше смотреть на большом экране со стереозвуком - фильмы идут в высоком качестве.

Под экранчиком, где демонстрируется фильм, 10 звездочек - это инструмент для голосования. Поставив фильму оценку, вы поможете определить лауреата Приза зрительских симпатий. Нажмите звездочку, соответствующую вашей оценке от 1 до 10. Высшая оценка - 10.

Нажав клавишу "Написать рецензию", можно поделиться своим мнением в чате. От короткой заметки до развернутого анализа. Авторы лучших будут отмечены памятными подарками.

Что покажем?

Три конкурса: игровое кино, короткий метр и спектакли. Задача фестиваля - не поражать мировыми премьерами, а дать хорошим фильмам новый шанс встретиться с широким зрителем, который часто не подозревает об их существовании. И заодно развеять представление о том, что российское кино неинтересно и неталантливо. Откройте его для себя заново - для того и придуман "Дубль дв@", вторая премьера "фильмов-невидимок".

А судьи кто?

Главный судья - коллективный зритель, собравшийся к нам со всей планеты. Голосуя, вы влияете на выбор лауреата. Работают и два профессиональных жюри. Конкурс полного метра судит коллегия под председательством режиссера Владимира Хотиненко; члены жюри - актриса Наталья Павленкова, режиссер Иван И. Твердовский, продюсер Наталья Иванова, критик Светлана Хохрякова и заместитель главного редактора "РГ" Ядвига Юферова.

В конкурсах короткого метра и спектаклей победителей определит жюри студентов Российского театрального института (ГИТИС); будут учтены также итоги зрительского голосования.

Фильмы и спектакли, получившие призы, повторятся в премиальном показе 20 апреля.

Главный конкурс

Формируя программу, я не пытался играть гурмана и делать фестиваль для снобов. Интереснее понять, что происходит в нашем кино. Показать его панораму такой, какова она есть.

Принципиально не брал фильмы злобные, бесцельно бьющие по голове "чернухой". Старался вернуть к жизни девиз прежнего Московского кинофестиваля "За гуманизм киноискусства, за мир и дружбу между народами" - весьма неплохой девиз. Следил, чтобы достойные художественные качества фильма сопрягались с его доступностью массовому зрителю - ведь кино существует не для пресыщенных критиков, а для людей.

Жанры будут разные - от драмы до комедии, от байопика до щемящей истории "маленького человека", от экспериментального фильма до кино, снятого смартфоном. Два фильма посвящены реальным людям - легендарной Елизавете Глинке ("Доктор Лиза"), где героиню играет Чулпан Хаматова, и врачу, спасшему многие жизни в годы сталинского террора и во время войны, - Науму Балабану ("Клятва"), в этой роли прекрасный питерский актер Александр Баргман.

6 апреля

СТРАННИКИ ТЕРПЕНЬЯ

(16+) Психологический триллер. Режиссер Владимир Алеников. В ролях: Константин Лавроненко, Майя Шопа.

Знаменитый фотограф Андрей знакомится с актрисой Театра мимики и жеста Мариной и делает ее своей моделью. Она оказывается пленницей в его доме...

7 апреля

ГРОЗА

(16+) Драма по мотивам пьесы А.Н. Островского. Режиссер Григорий Константинопольский. В ролях: Любовь Аксенова, Виктория Толстоганова, Иван Макаревич, Мария Шалаева.

Действие разворачивается в наши дни в приволжском городке Калинове, где со времен Островского ничего не поменялось.

8 апреля

ДОКТОР ЛИЗА

(16+). Драма. Режиссер Оксана Карас. В ролях: Чулпан Хаматова, Анджей Хыра, Константин Хабенский, Андрей Бурковский.

Один день из жизни Елизаветы Глинки - основательницы фонда "Справедливая помощь".

10 апреля

GRAND CANCAN

(16+) Музыкальная драма. Режиссер Михаил Косырев-Нестеров. В ролях: Елена Зайцева, Павел Иванов, Яна Иванова.

Режиссер Михаил Косырев-Нестеров посмотрел спектакль Московского театра оперетты и увлекся. Стал своим человеком за кулисами, познакомился с его звездами, и те рассказали ему реальные истории из своей жизни.

11 апреля

КЕРОСИН

(16+) Драма. Режиссер Юсуп Разыков. В ролях: Елена Сусанина, Валерий Маслов, Инна Степанова.

История женщины, чья избушка стоит на границе реальности и сказки.

12 апреля

СМЕРТЬ НАМ К ЛИЦУ

(16+). Комедийная мелодрама. Режиссер Борис Гуц. В ролях: Александра Быстржицкая, Даниил Пугаёв, Екатерина Волкова.

Можно ли найти 4 миллиона за 4 дня, если ты работаешь курьером, родителям на тебя наплевать, а твой лучший друг - идиот? Снято на мобильные телефоны.

14 апреля

ГИПНОЗ

(16+) Мистический триллер. Режиссер Валерий Тодоровский. В ролях: Максим Суханов, Сергей Гиро, Екатерина Федулова.

Миша посещает сеансы гипноза у психотерапевта Волкова, чтобы вылечиться от лунатизма. И попадает под влияние гипнолога до такой степени, что перестает различать иллюзию и реальность.

15 апреля

ХАНДРА

(16+). Комедия. Режиссер Алексей Камынин. В ролях: Данила Якушев, Михаил Тройник, Кирилл Ковбас, Екатерина Агеева.

История троих друзей, снимающих вместе квартиру в Москве.

16 апреля СЕДЬМОЙ ПРОБЕГ ПО КОНТУРУ ЗЕМНОГО ШАРА

(16+) Драма. Режиссер Виталий Суслин. Оператор Алексей Мищиха. В ролях: Александр Карнаушкин, Анна Махлина.

На Масленицу в старом автопарке происходит событие, которое меняет жизнь художника по имени Михаил.

18 апреля

КЛЯТВА

(12+) Биографическая драма. Режиссер Роман Нестеренко. В ролях: Александр Баргман, Анна Вартанян, Дмитрий Готсдинер.

Основанная на реальных фактах история о враче Науме Балабане и его жене Елизавете Нелидовой. Фильм охватывает период жизни героев с 1910 по 1942 год. В годы репрессий Балабан спасал людей от НКВД, приписывая им психиатрические диагнозы.

19 апреля

НА ОСТРИЕ

(12+). Режиссер Эдуард Бордуков. В ролях: Светлана Ходченкова, Стася Милославская, Сергей Пускепалис, Алексей Барабаш, Кирилл Дегтярь.

Лучшая саблистка мира Александра Покровская знаменита, богата и счастлива. Чтобы войти в историю, ей остается взять олимпийское золото. Но путь ей преграждает 19-летняя Кира Егорова, девушка из провинции...

Конкурс короткометражных фильмов

Краткость - сестра таланта

6 апреля

МУЗА

(16+) Драма. Реж. Петр Дранга. В ролях: Евгений Миронов, Анастасия Салтыкова. 13 мин. 2020.

Виолончелист Эдуард возвращается на сцену после трехлетней паузы - творческого кризиса, эмоционального срыва.

7 апреля

БОЛЬШАЯ ВОСЬМЕРКА

(16+) Драма. Реж. Иван Соснин. В ролях: Игорь Кожевин, Катерина Шпица. 21 мин. 2020.

Городские власти решили к важному форуму очистить улицы от бездомных собак. Герой решает помочь четвероногим друзьям.

8 апреля

РАССКАЖИТЕ МНЕ ПРО ЗАВТРА

(16+) Фантастика. Реж. Игорь Зуйков. 15 мин. 2020.

Потеряв в аварии родителей, Роберт винит в их смерти себя, психотерапевт Макс помогает ему преодолеть страх.

9 апреля

РОМАН

(16+) Драма. Реж. Юрий Хмельницкий. В ролях: Алексей Агранович, Георгий Тадтаев, Александра Ребенок. 25 мин. 2020.

После смерти любовницы Егор становится опекуном ее сына. Он привязан к мальчику, но боится потерять жену и дочерей, раскрыв им правду о своей двойной жизни.

10 апреля

ЖЕНИХ. НЕВЕСТА. СЕЛЕДКА

(16+) Драма. Режиссер Дмитрий Ендальцев. В ролях: Михаил Евланов, Павел Юдин. 25 мин. 2020.

Даже вернувшись в родной дом, нельзя быть застрахованным от пересудов, вражды и расправы.

11 апреля

ЗАЯВЛЕНИЕ

(16+) Фантастическая драма. Режиссер Юлия Белая. В ролях: Елена Морозова, Юрий Колокольников, Данил Можаев. 9 мин. 2020.

Очнувшись после роковой попытки уйти из жизни, женщина обнаруживает рядом двух незнакомцев...

12 апреля

ЗДЕСЬ ЖИЛ И РАБОТАЛ

(12+). Комедия. Реж. Алексей Красноцветов. В ролях: Тарас Бибич, Николай Смирнов, Павел Сергиенко. 25 мин. 2020.

Сергей пытается прочитать надпись на мемориальной доске, появившейся у окон его квартиры на высоте третьего этажа.

13 апреля

СПИРИДОН

(12+) Реж. Константин Абаев. В ролях: Андрей Кочетков, Леонид Торкиани. 22 мин. 2016.

Керамист Спиридон не живет жизнью типичного мужчины зрелого возраста. Он - художник, его женщина - глина, его потомки - его творения.

14 апреля

МАЙЯ И МОРТОГРАФ

(16+). Реж. Валерий Переверзев. В ролях: Джулия Джу, Тина Кирсанова, д-р Эдигер. 17 мин.

Экспериментальное кино, опыт "обратной перспективы", ломающей привычный взгляд на удаление и приближение объектов.

15 апреля

СВЕТ КОЛЕБАНИЙ

(12+) Драма. Реж. Егор Воронин. 21 мин. 2020.

У Лены счастливый день - она едет на собственную свадьбу! Праздник нарушается случайностью - лимузин сбивает человека.

16 апреля

ТЫ ЗДЕСЬ

(16+) Реж. Орхан Абулов. В ролях: Мария и Ольга Лапшины, Даниил Пугаев. 24 мин. 2020.

В горах Кавказа встречаются молодой геолог и художница.

18 апреля

ХУДРУК

(16+) Комедия. Реж. Илья Ермолов. В ролях: Юрий Стоянов, Виктория Верберг. 14 мин. 2018.

Репетиция спектакля "Укрощение строптивой" по Шекспиру принимает неожиданный оборот.

19 апреля

ЗДЕСЬ НЕ КУРЯТ

(16+) Зарисовка. Реж. Артур Бойцов. Оператор Виталий Кокарев. В ролях: Петр Романов, Кристина Веденеева. 12 мин. 2020.

Деловая вечеринка, случайное знакомство, взаимная симпатия... Но случайно ли это знакомство и возможна ли искренняя симпатия в мире, где всем правят деньги?

Самый загадочный фильм конкурса - "Майя и мортограф", эксперимент в области кинематографической формы. Фото: Из архива автора фильма

Театральный антракт

Антракт - он и есть антракт: перерыв, позволяющий отдохнуть, в данном случае от кино. Четыре музыкальных спектакля: опера, классическая оперетта и два мюзикла. Знаменитый московский театр "Геликон" представляет оперу Леонида Вайнштейна на хорошо всем знакомый сюжет "Золушки" - спектакль поражает фантастическими спецэффектами, которые трудно вообразить на театральной сцене, но эти чудеса там реально происходят "вживую". Новосибирский музыкальный театр покажет оперетту "Веселая вдова" - со всеми условностями "салонного" жанра, но с прекрасной, никогда не стареющей музыкой Франца Легара. Театр "Московская оперетта" предлагает мюзикл на историческую тему "Граф Орлов" из времен Екатерины II, а Московский музыкальный театр под руководством Геннадия Чихачева - современный мюзикл на мотивы "Трех мушкетеров" Дюма с акцентом на любовные приключения легендарных героев.

В театральной секции фестиваля тоже предусмотрено голосование и тоже будет определен лауреат Приза зрительских симпатий.

9 апреля

Спектакль "Золушка" "Геликон-оперы" завораживает чудесами. Фото: Предоставлено театром "Геликон-опера"

ЗОЛУШКА

(6+) Опера-сказка. Спектакль московского театра "Геликон-опера".

По мотивам сказки Шарля Перро. Автор либретто и музыки Леонид Вайнштейн. Художественный руководитель театра Дмитрий Бертман. Режиссер Илья Ильин. Дирижер Ялчин Адигезалов. Художник Игорь Нежный. Костюмы Татьяны Тулубьевой. В ролях: Золушка - Анастасия Белукова, Сказочник, Шут - Дмитрий Янковский, Принц - Иван Волков, Мачеха - Алексей Дедов. Оркестр и хор театра "Геликон-опера", Москва. 2020.

Леонид Вайнштейн - представитель азербайджанской композиторской школы, ученик знаменитого Кара Караева. Премьера "Золушки" состоялась в Баку в 1985 году. Спустя 35 лет удивительные превращения и волшебство на сцене "Геликон-оперы" созданы при помощи масштабных декораций и современных голографических технологий.

13 апреля

ВЕСЕЛАЯ ВДОВА

(12+). Оперетта Франца Легара, либретто Сергея Плотова. Спектакль Новосибирского музыкального театра. Режиссер Владимир Подгородинский. Дирижер Александр Новиков. Художник Елена Вершинина. Хореограф Антон Дорофеев. В ролях: Граф Данило - Алексей Коновалов, Ганна Главари - Алина Шайхеева, барон Зетта - Андрей Алексеев, Валентина - Дарья Бочарова. 140 мин. Премьера состоялась 19 декабря 2020 года, запись 6 марта 2021 года.

17 апреля

ГРАФ ОРЛОВ

Мюзикл. Спектакль театра "Московская оперетта". Автор либретто Юлий Ким. Композитор Роман Игнатьев. Режиссер Алина Чевик. Хореограф Ирина Корнеева. Художник Вячеслав Окунев. В ролях: граф Орлов - Игорь Балалаев, Елизавета - Теона Дольникова, Екатерина II - Екатерина Гусева, князь Радзивилл - Александр Маракулин. Премии "Хрустальная Турандот", "Звезда театрала", "Музыкальное сердце театра", "Гвоздь сезона".

Вторая половина XVIII века, эпоха Екатерины II. Граф Орлов, способствовавший ее восхождению на трон, потерял ее расположение и отправлен в почетную ссылку в Италию. Здесь он встречает красавицу, именующую себя внучкой Петра Первого Елизаветой, известной под именем княжны Таракановой...

ТРИ МУШКЕТЕРА

Мюзикл по мотивам романа Александра Дюма. Спектакль Московского театра под руководством Геннадия Чихачева. Музыка Владимира Качесова. Режиссер Геннадий Чихачев. Музыкальный руководитель постановки Владимир Янковский. Дирижер Юрий Джанибегов. В ролях: Д`Артаньян - Александр Уманчук, Атос - Андрей Данилов, Портос - Никита Следнев, Арамис - Артур Мухаметдинов, Миледи - Зинаида Громоздина, Анна Австрийская - Наталья Замниборщ, Кардинал Ришелье - Григорий Захарьев. Премьера состоялась 30 июля 2019 года. Запись 28 февраля 2021 года.

Истории отношений мушкетеров с их возлюбленными, любовный треугольник королевы Анны, Бэкингема и кардинала Ришелье звучат по-новому в сопровождении прекрасной музыки, написанной Владимиром Качесовым специально для труппы Театра Геннадия Чихачева.

А что с лауреатами прошлого года?

Пандемия не позволила провести фестиваль-2020 в нормальном формате, не состоялась церемония закрытия, где обычно вручают призы. Этот долг нашим лауреатам прошлого года мы надеемся вернуть на торжественной церемонии 20 апреля. Напомним триумфаторов 11-го "Дубль дв@"

- Гран-при за лучший фильм - "Однажды в Трубчевске" Ларисы Садиловой.

- Приз за режиссуру - "Моя дочь" Татьяны Эверстовой.

- Приз за лучшую актерскую работу - Сергей Колтаков "Конец сезона". Теперь, увы, посмертно.

- Приз зрительских симпатий - "Сестренка" Александра Галибина.

- Приз за лучший короткометражный фильм - "Соло" Константина Абаева.

- Приз за лучший спектакль - опера "Турандот", режиссер Дмитрий Бертман (Москва), мюзикл "Римские каникулы", режиссер Филипп Разенков (Новосибирск).