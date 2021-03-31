Получить компенсацию за протезы инвалиды смогут в любом городе

Получить компенсацию за самостоятельно приобретенное техническое средство реабилитации инвалиды смогут по месту пребывания. Приказ об этом подписал министр труда и социальной защиты Антон Котяков.

Ранее инвалидам разрешили забирать технические средства реабилитации в любом городе и регионе, в котором они временно находятся. То есть протезы или инвалидные коляски им выдадут в том отделении Фонда социального страхования, в который они обратятся.

Теперь также при обращении в любое территориальное отделение Фонда социального страхования можно получить компенсацию за те средства реабилитации, которые граждане купили на свои деньги. Это стало возможным благодаря созданию единой системы учета технических средств реабилитации, с помощью которой можно отслеживать их доставку адресатам, пояснили в Минтруде.