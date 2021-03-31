Посол РФ раскритиковал курс американской администрации на конфронтацию

Администрация президента США Джо Байдена взяла курс на раскручивание санкционной спирали против России под надуманными предлогами. Об этом заявил посол РФ в США Анатолий Антонов на расширенном заседании комитетов по международным делам и по обороне и безопасности Совета Федерации.

По словам дипломата, постоянно слышатся угрозы в связи с якобы вмешательством в американские выборы и атаки на информационные ресурсы и за некую "неблаговидную деятельность" по противодействию вооруженным силам в Афганистане.

Антонов отметил, что российская сторона не ожидает существенных изменений в отношении Вашингтона к Москве. "Если и будут какие-то перемены на российском направлении, то не по существу, а скорее в нюансах", - допускает посол РФ в США.