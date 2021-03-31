Правительство утвердило новые правила выплат на детей от 3 до 7 лет

Пособие на детей от 3 до 7 лет будет назначаться в размере 50, 75 и 100 процентов от регионального прожиточного минимума. Это предусматривают правила назначения выплат для малообеспеченных семей на детей, утвержденные правительством, сообщили в Минтруде.

"По пожеланиям общественности и регионов подход к назначению пособий станет адресным", - цитирует представителя министерства ТАСС.

В Минтруда также добавили, что в прошлом году соответствующее пособие назначалось в размере 50% от регионального прожиточного минимума на ребенка. Но теперь его конечный размер зависит от того, при какой выплате среднедушевой доход малообеспеченной семьи достигнет суммы регионального прожиточного минимума. В частности, если при увеличении выплаты доходы не вырастут до уровня прожиточного минимума, то пособие составит 100% регионального прожиточного минимума на ребенка.