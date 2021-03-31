Путин допустил национализацию не исполняющих гособоронзаказ предприятий

Президент Владимир Путин считает возможной национализацию предприятий в случае злостного невыполнения гособоронзаказа.

Глава государства обратил внимание на слова председателя Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) Михаила Шмакова по поводу возможной национализации при процедуре банкротства социально-значимых стратегических предприятий для сохранения занятости.

Президент подчеркнул, что это крайняя мера, и совсем не обязательно, что она приведет к повышению экономической эффективности и жизнеспособности предприятий.

"Такой инструмент возможно использовать, в том числе и в случае злостного невыполнения гособоронзаказа отдельными предприятиями", - сказал Путин.