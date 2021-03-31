Регионы: жизнь и кошелек

Основной темой совещания были региональные финансы. Владимир Путин предложил обсудить состояние бюджетов регионов, какие нужны дополнительные шаги для повышения их устойчивости.

"Финансовое положение регионов находится под постоянным нашим контролем", - подчеркнул президент. Реализован целый ряд мер, чтобы поддержать регионы, прежде всего решения, принятые в период эпидемии. "В прошлом году мы выделили 280 млрд рублей прямых дотаций и еще 223 млрд рублей специальных бюджетных кредитов", - напомнил Путин.

"Тенденции к восстановлению российской экономики еще только закрепляются. Не везде, не во всех регионах мы видим уверенный рост деловой активности, поэтому и их доходная база пока во многом нестабильна", - заметил президент. Правительству было поручено подготовить концепцию программы инфраструктурного развития регионов, напомнил он и еще поручил минфину вовремя реагировать на то, что происходит в регионах.

Идет активная работа над Посланием, отметил президент и поручил в течение двух недель определить параметры дополнительной финансовой поддержки регионов в этом году. А также подготовить предложения по реструктуризации их коммерческой задолженности и по запуску программы развития региональной инфраструктуры.

Вызов природы: паводки и пожары

Президент предложил обсудить готовность к паводковому и пожароопасному сезону. "Мы все стоим перед этими вызовами, - сказал он. - Знаю, что достаточно непростая обстановка по паводкам может сложиться в целом ряде регионов, прежде всего, конечно, на Дальнем Востоке". "В зону возможного подтопления может попасть до пяти тысяч населенных пунктов, это порядка 1,5 млн человек. И пожароопасный сезон уже фактически начался в 11 регионах", - констатировал он.

Путин попросил главу МЧС доложить о работе по противодействию этим природным явлениям. Непростая паводковая ситуация может сложиться в регионах Сибири, Урала, Поволжья, перечислил Евгений Зиничев. Прогнозируются заторы на реках Амур, Енисей, Северная Двина, Лена и реках Волжско-Камского водного бассейна. Первые пожары были зафиксированы уже в январе - горели заповедники в Краснодарском и Приморском краях, сообщил министр.

"Какие бы сюрпризы нам природа ни преподносила, мы, безусловно, должны быть к любому варианту развития событий готовы", - заявил Путин.

Спасти лес от криминала

Отрасль, напрямую связанная с защитой природы, - лесная. "Мы давно говорим о необходимости декриминализации лесной отрасли, и ОНФ все время об этом ставит вопросы, тревогу бьет... В феврале вступил в силу федеральный закон, обеспечивающий госконтроль за всеми этапами заготовки, перевозки, переработки древесины. И конечно, центральным элементом в этой работе должна стать модернизированная электронная система ЛесЕГАИС", - заявил Путин.

"Вводится система прослеживаемости древесины на всех стадиях", - сообщила вице-премьер Виктория Абрамченко. Лесозаготовительная техника будет оборудована ГЛОНАСС. Часть полномочий по надзору передадут на федеральный уровень. Готовится законопроект по лесоустройству - он будет внесен в апреле, как и инициатива по возрождению лесной охраны.

Подготовлен еще целый ряд поправок, которые, например, упростят порядок реализации конфискованной древесины, рассказала Абрамченко. "К этому процессу тут же прилепятся те, кто ее незаконно добывали", - предостерег президент. "Это надо как следует продумать. Конечно, дико звучит даже предположение о том, что ее нужно уничтожать, но надо уничтожать криминал в этой сфере, безусловно", - подчеркнул он.

Путин также спросил, какие с 2022 года вступят дополнительные правила. "Мы всю древесину как сырье оставляем в стране для глубокой переработки", - заявила вице-премьер. Реализация будет происходить уже товаров глубокой переработки, пиломатериалов. "Люди, которые работают в этой сфере десятилетиями, в целом неплохо заработали и у них есть достаточные ресурсы для инвестиций в переработку", - отметил Путин. Но бизнес должен знать о планах правительства, указал он и поручил проанализировать ситуацию в отрасли, чтобы те, кто нуждается в дополнительной помощи, получили бы ее. Нужно быть готовыми к экономическим последствиям, чтобы "не было как обухом по голове", предостерег он.

Приложения на смартфоны: навязывать не будут

О предустановке российских приложений на электронных устройствах Путин попросил рассказать главу минцифры Максута Шадаева. "Россия одна из немногих стран, где есть свои популярные интернет-сервисы", - заметил министр. Но приложения международных компаний стояли на устройствах изначально, а отечественным пробиться удавалось только за сотни миллионов рублей в год и не со всеми производителями.

"Все устройства, которые будут произведены с 1 апреля и продаваться на территории страны, должны по умолчанию иметь российские приложения либо они должны предлагаться при установке при активации", - сказал Шадаев. Все крупные производители подтвердили выполнение требований закона, отметил он. Речь идет о 15 приложениях, в их числе - портал "Госуслуги". "Мы даем производителям три месяца на раскачку, но с 1 июля в случае нарушения закона продавцы этих устройств будут штрафоваться", - сообщил докладчик.

"Мы не навязываем российские приложения, не ограничиваем пользователя в выборе... мы обеспечиваем равные условия доступа пользователя к этим приложениям, конечное решение все равно остается за ним", - уточнил министр.

"Это касается и поисковых сервисов российской разработки?" - спросил Путин. Шадаев ответил положительно и добавил, что кроме поисковых сервисов сюда включены и другие приложения.

"Хочу еще добавить, что это не навязывается потребителю, а они могут это и не использовать", - обратил внимание Путин. Министр заверил, что иностранные приложения также предлагаются. Это делается именно для того, чтобы обеспечить равный выбор.

"Я понял, надеюсь, что и коллеги, и пользователи поймут и будут иметь в виду, примут к сведению", - резюмировал глава государства.