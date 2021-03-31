Путин поручил передать Башкирскую содовую компанию под управление региона

Владимир Путин поручил кабмину РФ передать контрольный пакет акций Башкирской содовой компании под управление республики, а также заключить специальное соглашение с правительством региона об инвестициях в эту структуру.

"Как вы знаете, в соответствии с решением суда около 96% акции компании были переданы в собственность Российской Федерации. Важно обеспечить долгосрочную эффективную работу компании и выпуск конкурентоспособной продукции", - сказал президент на совещании с членами кабинета министров.

По его словам, один из ключевых вопросов здесь - грамотное управление предприятием.

"Решения на этот счет приняты. Прошу правительство передать 38,3% акций Башкирской содовой компании в собственность Республики Башкортостан. Но кроме этого еще 11,7% +1 акция, как мы и договаривались, в том числе и с руководством республики, прошу передать в доверительное управление структурам, которые находятся под полным контролем правительства республики", - заявил Владимир Путин.

Это значит, что республика сможет полноценно управлять этой компанией, подчеркнул он. "При этом почти 57,7% акций останутся в федеральной собственности и контрольный пакет будет находиться, как я уже сказал, под управлением республики", - отметил президент.

Кроме того Владимир Путин поручил заключить специальное соглашение между кабмином РФ и правительством Башкирии, в котором будут определены конкретные планы и основные показатели Башкирской содовой компании, включая объемы производства и инвестиции. Также, по его словам, нужно предусмотреть механизмы контроля за использованием госимущества.

Глава региона Радий Хабиров поблагодарил за такое решение. "Постараемся, чтобы предприятие развивалось и модернизировалось", - сказал он.