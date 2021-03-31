К концу года нужно восстановить допандемийный уровень занятости. Об этом заявил президент Владимир Путин на церемонии подписания генерального соглашения между профсоюзами, объединениями работодателей и правительством на 2021-2023 годы. Глава государства пообещал поддержку бизнесу, трудоустраивающему оставшихся без работы в прошлом году, и призвал направить появившиеся от льгот средства на повышение зарплат.

Документ подписали председатель ФНПР Михаил Шмаков, глава РСПП Александр Шохин и министр труда и соцзащиты Антон Котяков. В церемонии приняла участие вице-премьер Татьяна Голикова. "Это действительно общественно значимый документ. Он напрямую затрагивает интересы более 70 млн граждан", - оценил Путин и призвал "действовать как настоящие партнеры". Ведь цель общая - добиваться благополучия граждан. Президент назвал главные направления работы.

Первое: к концу года восстановить рынок труда до уровня 2019 года. "Мы с правительством это постоянно обсуждаем, и решение этой задачи зависит прежде всего от роста деловой активности, от наращивания капиталовложений в рабочие места, от инвестиций", - пояснил он. "Государство окажет поддержку предпринимателям, которые трудоустроят граждан, оставшихся без работы в прошлом году, а именно - возместит часть расходов на выплату зарплат таким работникам: на каждого в течение полугода перечислит работодателю три МРОТ", - сообщил Путин. Для создания новых рабочих мест надо использовать и механизмы дистанционной занятости, добавил он. "В целом решения уже все приняты, нужно их исполнять и, естественно, контролировать их исполнение", - подытожил президент.

Второе направление: надо подумать о расширении программ льготного лечения и реабилитации работников в санаториях и домах отдыха. Прежде всего такие путевки должны предоставляться переболевшим коронавирусом в тяжелой форме, сказал Путин.

Третье: следует наращивать совместную работу отечественных компаний, профсоюзов, движения WorldSkills, чтобы программы переподготовки кадров стали доступными для граждан. Президент обещал, что государство окажет содействие в повышении квалификации тем, кто находится в наиболее уязвимом положении на рынке труда: мамам с маленькими детьми, гражданам предпенсионного возраста, людям с ограниченными возможностями по здоровью.

Все это подчинено главной цели: чтобы люди жили лучше, могли больше заработать, повышать свое благополучие, подчеркнул Путин и напомнил, что вдвое была снижена фискальная нагрузка на фонд оплаты труда для средних и малых компаний. Это решение долгосрочное. "Отказываться от него мы не собираемся и, безусловно, рассчитываем на встречные шаги со стороны бизнеса... на то, что высвободившиеся ресурсы будут направлены в том числе на повышение зарплат работникам", - указал он.

"Уважение к человеку труда, социальное партнерство, экономическая солидарность - важнейшие принципы, которые мы заложили в обновленную Конституцию", - напомнил президент. И нужно, чтобы эти положения Основного Закона работали на уровне каждого района, региона, отрасли, города, в конкретных трудовых коллективах и на предприятиях.

Тяжело переболевшие ковидом работники должны получать льготные путевки в санатории

Путин оценил идею главы ФНПР о возможной национализации социально значимых стратегических предприятий в случае невыполнения общественно важных функций. "Национализация носит крайний характер, и в данном случае совсем необязательно, что эта мера приведет к повышению экономической эффективности и жизнеспособности предприятия", - заметил он. Но не исключил, что если собственники не справляются и не могут использовать в том числе помощь со стороны государства, то такой инструмент возможен. В том числе и в случае злостного невыполнения гособоронзаказа отдельными предприятиями. "Деньги-то государственные выделяются исправно, ритмично, без всяких задержек. А сбои бывают", - пояснил Путин, предупредив о недопустимости перебрасывания полученных госсредств на другие предприятия и бизнесы.

Также президент подчеркнул, что хотя цель бизнеса, на первый взгляд, - извлечение прибыли, нормальный современный предприниматель понимает, что "голый, дикий капитализм без заботы о людях, работниках неприемлем абсолютно". "Потому что в конечном итоге это ведет к разрушению общества, государства и самого бизнеса", - сказал он. "Это аутодафе - выстрелить себе в ногу или в голову", - сравнил Путин. Но и требования профсоюзов не должны быть основаны на голом популизме, предостерег он.