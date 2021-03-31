Путин поручил восстановить рынок труда до показателей 2019 года

"Мы с правительством постоянно это обсуждаем", - сообщил Владимир Путин. Решение этой задачи зависит прежде всего от роста деловой активности, от увеличения капиталовложений, инвестиций, пояснил он.

Государство поддержит предпринимателей, которые трудоустроят оставшихся без работы в прошлом году - возместит часть расходов на выплату им зарплат, отметил президент. "На каждого в течение полугода перечислят работодателю три МРОТ", - уточнил он.

Для создания новых рабочих мест нужно использовать все инструменты, включая механизмы удаленной занятости, считает Путин.