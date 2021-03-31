Видеотрансляция: Подписание соглашения между профсоюзами, работодателями и кабмином

Президент РФ Владимир Путин по видео-конференц-связи принимает участие в церемонии подписания Генерального соглашения между объединениями профсоюзов, работодателей и российским правительством на 2021-2023 годы.

Как ранее сообщила пресс-служба Кремля, документ подпишут председатель Федерации независимых профсоюзов России Михаил Шмаков, президент Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин и глава Минтруда Антон Котяков.

Это соглашение станет уже 14-м по счету документом, который на федеральном уровне устанавливает принципы регулирования социально-трудовых и экономических отношений между работодателями, профсоюзами и исполнительной властью. Данную работу курирует вице-премьер Татьяна Голикова.

Как ранее ТАСС сообщили в секретариате вице-премьера, соглашение будет состоять из семи разделов: "Экономическая политика", "Развитие рынка труда и содействие занятости населения", "Заработная плата, доходы и уровень жизни населения", "Социальное страхование, социальная защита, развитие отраслей социальной сферы", "Социально-экономические проблемы развития регионов России, в том числе районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей", "Условия и охрана труда, промышленная и экологическая безопасность", "Развитие социального партнерства и координация действий сторон соглашения".