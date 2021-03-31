Путин призвал проработать механизм реализации изъятой древесины

Президент РФ Владимир Путин призвал детально проработать механизм реализации конфискованной древесины, иначе к этому процессу "прилепятся" те, кто ее незаконно добывал.

"При реализации изъятой древесины к этому процессу тут же прилепятся те, кто ее незаконно добывали", - заявил Путин.

Надо этот вопрос как следует продумать, сказал он, обращаясь к заместителю председателя правительства РФ Виктории Абрамченко.

"Надо уничтожать криминал в этой сфере, а реализацию надо продумать до деталей", - сказал президент.

"Дополнительно проработаем, доложим вам отдельно", - ответила Абрамченко.