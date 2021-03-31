Путин сравнил дикий капитализм с выстрелом в собственную ногу или голову

Безудержное извлечение прибыли без заботы о людях недопустимо, заявил президент Владимир Путин на церемонии подписания Генерального соглашения между объединениями профсоюзов, объединениями работодателей и правительством на 2021-2023 годы.

"Да, конечно, цель бизнеса, на первый взгляд, - это извлечение прибыли", - заявил Владимир Путин.

"Но нормальный современный предприниматель понимает, что безудержное извлечение прибыли, такой голый, дикий капитализм без заботы о людях, работниках неприемлем абсолютно. Потому что в конечном итоге это ведет к разрушению общества, государства и самого бизнеса", - пояснил президент.

"Это как выстрелить себе в ногу или в голову", - сравнил Путин. Но и требования профсоюзов должны быть обоснованы, а не основаны на голом популизме, отметил он.