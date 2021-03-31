Президент заявил о непростой обстановке с паводками и пожарами

Президент России Владимир Путин предупредил о рисках паводков и пожаров для ряда регионов. Необходимо быть готовыми к любым сюрпризам от природы, заявил он на совещании с членами правительства.

Глава государства уточнил, что достаточно непростая обстановка с паводками может сложиться в целом ряде регионов Российской Федерации, прежде всего, конечно, на Дальнем Востоке. "В зону возможного подтопления могут попасть до пяти тысяч населенных пунктов, это порядка 1,5 млн человек", - предупредил президент.

Что касается пожароопасного сезона, то он уже фактически начался в 11 субъектах Федерации.

Глава МЧС РФ Евгений Зиничев по просьбе Владимира Путина сообщил ряд подробностей. По его словам, непростая паводковая ситуация может сложиться в регионах Сибири, Урала, Поволжья. Прогнозируются заторы на реках Амур, Енисей, Северная Двина, Лена и реках Волжско-Камского водного бассейна. Ситуация, объяснил Зиничев, обусловлена большим количеством снега в этом году.

По его словам, утвержден план предотвращения в регионах. Среди названных им мер - укрепление береговых линий, подрыв льда. Для мониторинга используются данные космических спутников, беспилотников, а также с борта МКС.

Наряду с водой угрожает огонь. Первые пожары зафиксированы в январе в заповедниках Краснодарского края и Приморья. Сложная обстановка ожидается на территории регионов Сибирского, Дальне-Восточного, Северо-Западного, Южного и Северо-Кавказского федеральных округов. Всего зафиксировано 74 тыс. очага возгораний с начала пожароопасного сезона.

Для мониторинга и тушения будут привлекаться воздушные суда как МЧС, так и частных компаний. На контроле находятся 8 тыс. населенных пунктов.

Глава Минприроды Александр Козлов, в частности, уточнил, что на спад пожары пойдут только в октябре. И добавил, что, по опыту прошлых лет, понадобятся дополнительные деньги из резервного фонда.

"Какие бы сюрпризы нам природа ни преподносила, мы, безусловно, должны быть готовы к любому варианту развития событий", - отреагировал на выступления президент.