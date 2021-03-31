Работающие пенсионеры смогут продлить электронные больничные до 1 мая

Граждане в возрасте 65 лет и старше, которые по-прежнему соблюдают режим самоизоляции из-за коронавирусной инфекции, могут продлить электронные больничные до 1 мая.

Это предусматривает постановление правительства, которое подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин. В пояснительной записке к документу уточняется, что речь идет о тех работающих пенсионерах, которые не перешли на удаленку и не находятся в отпуске. И главное - которые проживают в регионах, где для них все еще действуют различные ограничения.

Листки нетрудоспособности им будут выдавать на основе данных работодателей. Самим пенсионерам дополнительные документы предоставлять не требуется.