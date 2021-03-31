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31.03.2021 21:47
Рубрика: Происшествия

Бывшему вице-мэру Воронежа пообещали смягчить приговор за 9 млн рублей

Текст: Татьяна Ткачёва (Воронеж)

Обвиняемому в коррупции экс-чиновнику мэрии Воронежа предложили за девять миллионов рублей добиться более мягкого наказания по уголовному делу. Мужчина сдал "решалу" оперативникам.

Фото: пресс-служба Думы Ставропольского края
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По предварительным данным следствия, в марте 2021 года с обвиняемым связался его 35-летний знакомый и, ссылаясь на обширные связи в правоохранительной сфере, сообщил о возможности оказать ему содействие. Для этого якобы требовалось передать третьим лицам девять миллионов рублей.

"Злоумышленник осознавал, что у него отсутствуют какие-либо реальные полномочия влиять на решения, принимаемые должностными лицами правоохранительных органов", - подчеркнули в управлении СК по Воронежской области.

По информации ТАСС, жертвой этого обмана чуть было не оказался бывший вице-мэр Воронежа Алексей Антиликаторов. Сам он обвиняется в получении взятки. Верить знакомому экс-чиновник не стал и сообщил об инциденте в УФСБ.

Подозреваемого задержали 29 марта при получении части требуемой суммы в размере трех миллионов рублей. На допросе он во всем сознался. На основании материалов УФСБ возбуждено уголовное дело о покушении на взятку в особо крупном размере (по части 3 статьи 30, части 4 статьи 159 УК РФ). Суд избрал подозреваемому меру пресечения в виде запрета определенных действий.

- Проведен осмотр места происшествия, допрашиваются свидетели. Во взаимодействии с оперативными сотрудниками продолжается выполнение мероприятий, направленных на установление обстоятельств преступления и закрепление доказательственной базы, - сообщил руководитель третьего отдела по расследованию особо важных дел регионального управления СК Алексей Ширяев.

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