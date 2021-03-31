Движение аэроэкспрессов до Шереметьева изменится 3 и 10 апреля

3-4 и 10-11 апреля в связи с ремонтно-путевыми работами на станции Москва-Смоленская изменится расписание ряда пригородных электричек, а также аэроэкспресса. Об этом сообщает пресс-служба Московской железной дороги.

В апреле железнодорожники проведут плановые работы по капитальному ремонту 2-го главного пути на станции Москва-Смоленская. В течение двух суток планируется отремонтировать более 1 км пути с очисткой и подсыпкой щебеночного балласта, укладкой новой рельсошпальной решетки и бесстыкового пути. Ремонт пути будет вестись по технологии закрытого перегона, что позволит сконцентрировать ресурсы и выполнить большой объем работ в сжатые сроки.

Изменения в расписании назначены с 02:00 3 апреля до 02:00 4 апреля и в те же часы с 10 на 11 апреля. На период работ движение поездов будет организовано по соседним путям. Все поезда от Кунцевской до Белорусского вокзала пойдут по другим путям без остановок на Беговой и Тестовской. Электрички в/из Усово будут курсировать только от/до Рабочего поселка.

Аэроэкспрессы будут следовать от/до Савеловского вокзала, не заезжая в Одинцово. Для пассажиров дальних электричек назначены компенсационные автобусы.

У некоторых электричек изменится время отправления и прибытия в конечный пункт, а также количество остановок на маршруте. Несколько поездов временно выведут из графика, часть поездов проследуют по укороченному маршруту.

Московская железная дорога просит пассажиров с пониманием отнестись к работам и внимательно ознакомиться с изменениями в расписании пригородных поездов. Сделать это можно на вокзалах, остановочных пунктах, официальном сайте ОАО "РЖД" в разделе "Пассажирам" и в мобильном приложении "РЖД Пассажирам".