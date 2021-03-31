Движение аэроэкспрессов до Шереметьева изменится 3 и 10 апреля

Новости

Warner Bros. отодвинула премьеру экранизации Mortal Kombat 12:32
В Петербурге 11 гостей ресторана попали в больницу после банкета 12:31
Абрамченко: В России стали обрабатывать на 10 миллионов тонн отходов больше 12:27
Топ самых смешных книг возглавила "12 стульев" 12:26
Фургон въехал в трамвайную остановку в Праге 12:20
Лидер "Морального кодекса" прокомментировал смерть Липницкого и Зарецкого 12:16
На ПМЭФ обсудят вопросы поддержки малого и среднего предпринимательства 12:09
Получить компенсацию за протезы инвалиды смогут в любом городе 12:06
Видео: Журналист заснял хоровод оленей в Мурманской области 12:05
В посольстве России в Италии подтвердили задержание дипломата 12:02
Опрос: кто в российских семьях готовит чаще и вкуснее 11:54
Джордж Мартин сделает из "Игры престолов" театральную постановку 11:50
В Литве продлили срок лишения свободы россиянину Мелю 11:49
В ОПЕК ухудшили прогноз по росту спроса на нефть в 2021 году 11:43
На Чукотке продлили ограничения по COVID-19 11:40
В Словении мужчина с бензопилой попытался попасть в здание парламента 11:40
Видео: опубликована раритетная советская экранизация "Властелина колец" 11:38
В Москве родители довели школьницу до голодного обморока 11:37
Банк России выпустил монеты к 60-летию полета Гагарина 11:28
Мэр Парижа призвала закрыть школы из-за коронавируса 11:17
Первоцветы распустились в Москворецком парке столицы 11:17
Названа точная причина смерти певицы Валентины Легкоступовой 11:12
Три человека погибли в ДТП с грузовиком под Тамбовом 11:10
Елисеев выиграл спринт на ЧР по биатлону в свой день рождения 11:10
Посольство России в Мьянме не планирует эвакуацию дипломатов 10:58
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Зачем в России вводится реестр туристических агентов
Зачем в России вводится реестр туристических агентов
В каких случаях гражданская супруга становится наследницей
В каких случаях гражданская супруга становится наследницей
В апреле вырастут пенсии, пособия и изменится порядок сдачи экзаменов в ГИБДД
В апреле вырастут пенсии, пособия и изменится порядок сдачи экзаменов в ГИБДД
31.03.2021 11:36
Рубрика: Экономика

Движение аэроэкспрессов до Шереметьева изменится 3 и 10 апреля

Текст: Ирина Огилько
3-4 и 10-11 апреля в связи с ремонтно-путевыми работами на станции Москва-Смоленская изменится расписание ряда пригородных электричек, а также аэроэкспресса. Об этом сообщает пресс-служба Московской железной дороги.

В апреле железнодорожники проведут плановые работы по капитальному ремонту 2-го главного пути на станции Москва-Смоленская. В течение двух суток планируется отремонтировать более 1 км пути с очисткой и подсыпкой щебеночного балласта, укладкой новой рельсошпальной решетки и бесстыкового пути. Ремонт пути будет вестись по технологии закрытого перегона, что позволит сконцентрировать ресурсы и выполнить большой объем работ в сжатые сроки.

Фото: Максим Блинов / РИА Новости
В Москве упростили покупку билетов на аэроэкспресс

Изменения в расписании назначены с 02:00 3 апреля до 02:00 4 апреля и в те же часы с 10 на 11 апреля. На период работ движение поездов будет организовано по соседним путям. Все поезда от Кунцевской до Белорусского вокзала пойдут по другим путям без остановок на Беговой и Тестовской. Электрички в/из Усово будут курсировать только от/до Рабочего поселка.

Аэроэкспрессы будут следовать от/до Савеловского вокзала, не заезжая в Одинцово. Для пассажиров дальних электричек назначены компенсационные автобусы.

У некоторых электричек изменится время отправления и прибытия в конечный пункт, а также количество остановок на маршруте. Несколько поездов временно выведут из графика, часть поездов проследуют по укороченному маршруту.

Московская железная дорога просит пассажиров с пониманием отнестись к работам и внимательно ознакомиться с изменениями в расписании пригородных поездов. Сделать это можно на вокзалах, остановочных пунктах, официальном сайте ОАО "РЖД" в разделе "Пассажирам" и в мобильном приложении "РЖД Пассажирам".

В регионах Экономика Транспорт Общественный транспорт Экономика Транспорт Железные дороги Филиалы РГ Столица Компании Транспорт ОАО "Российские железные дороги" ЦФО Москва ЦФО Московская область

Главное сегодня

Дмитрий Григоренко: Численность госаппарата уменьшилась почти на 10%
За сутки в России подтверждено 8275 случаев COVID-19 в 85 регионах
Российский дипломат объяснил отказ выступить на встрече с Байденом
Всемирный банк назвал страны с самыми большими долгами перед Россией
Черчесов назвал причины поражения от Словакии
Программу туристического кешбэка продлили на 2021 год
Россиянам рассказали, как за ними "следят" их смартфоны