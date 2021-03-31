Глава Липецкой области призвал активнее помогать ветеранам

Поддержке ветеранов Великой Отечественной войны посвятили прошедшее заседание липецкого областного совета "Победа", которое прошло под председательством главы региона Игоря Артамонова.

Сейчас различными мерами социальной поддержки в регионе пользуются 8 287 ветеранов и инвалидов Великой Отечественной войны и приравненных к ним лиц, членов семей и тружеников тыла, а также 2 556 детей войны, которым присвоено звание ветеранов труда Липецкой области.

Льготу по оплате жилья и коммунальных услуг получили 3 749 ветеранов войны на сумму 76,2 миллиона рублей. Социальной помощью на дому и в стационарных учреждениях воспользовались 1 686 ветеранов войны, жильем обеспечено 2 469 ветеранов на общую сумму 2,5 миллиарда рублей.

По инициативе главы региона Игоря Артамонова из резервного фонда в канун празднования 75-летия Победы было выделено 20,3 миллиона рублей: за счет этих средств почти 12 тысяч липчан получили единовременную выплату, в том числе по 7 тысяч рублей - инвалиды и участники Великой Отечественной войны, по 2 тысячи рублей - бывшие несовершеннолетние узники концлагерей и жители блокадного Ленинграда, по 1,5 тысячи рублей - вдовы и вдовцы инвалидов и участников Великой Отечественной войны.

- В этом году исполняется 80 лет со дня начала Великой Отечественной войны, - напомнил собравшимся Игорь Артамонов. - Необходимо усилить информационную и патриотическую работу, особенно среди молодежи. Наши люди заслужили Победу невероятно высокой ценой. Мы обязаны чтить память героев и пресекать любые попытки переписывания истории.

Он отметил, что нужно более активно вовлекать волонтеров в патриотическую деятельность, поощрять работу по сохранению памяти о защитниках Отечества, а также поисковую деятельность. Игорь Артамонов напомнил, что в прошлом году, благодаря выделенной субсидии из регионального бюджета, поисковые организации провели 40 мероприятий: три Вахты Памяти, поисковые разведки в Воловском, Тербунском, Хлевенском, Долгоруковском, Задонском и Елецком районах. Были обнаружены и перезахоронены останки 48 воинов. И эта работа продолжается.

Игорь Артамонов подчеркнул, что важно сделать все возможное для того, чтобы ветераны Великой Отечественной войны чувствовали заботу о них. И волонтерская помощь приобретает все большее значение.

В прошлом году для ветеранов Великой Отечественной войны в Липецкой области было реализовано более 250 добровольческих инициатив. В рамках проекта "Добро48" волонтеры оказывали адресную помощь: покупали продукты и лекарства, помогали привести в порядок дворы и оплатить жилищно-коммунальные услуги.

Врачи и волонтеры-медики организовали шесть выездов в муниципалитеты, в рамках которых ветераны Великой Отечественной войны могли пройти осмотр профильных специалистов.

Игорь Артамонов подчеркнул, что эта работа должна быть усилена, и для этого в регионе есть все, что нужно.