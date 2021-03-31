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31.03.2021 12:33

Глава Липецкой области призвал активнее помогать ветеранам

Поддержке ветеранов Великой Отечественной войны посвятили прошедшее заседание липецкого областного совета "Победа", которое прошло под председательством главы региона Игоря Артамонова.
Фото: Администрация Липецкой области Фото: Администрация Липецкой области
Фото: Администрация Липецкой области

Сейчас различными мерами социальной поддержки в регионе пользуются 8 287 ветеранов и инвалидов Великой Отечественной войны и приравненных к ним лиц, членов семей и тружеников тыла, а также 2 556 детей войны, которым присвоено звание ветеранов труда Липецкой области.

Льготу по оплате жилья и коммунальных услуг получили 3 749 ветеранов войны на сумму 76,2 миллиона рублей. Социальной помощью на дому и в стационарных учреждениях воспользовались 1 686 ветеранов войны, жильем обеспечено 2 469 ветеранов на общую сумму 2,5 миллиарда рублей.

По инициативе главы региона Игоря Артамонова из резервного фонда в канун празднования 75-летия Победы было выделено 20,3 миллиона рублей: за счет этих средств почти 12 тысяч липчан получили единовременную выплату, в том числе по 7 тысяч рублей - инвалиды и участники Великой Отечественной войны, по 2 тысячи рублей - бывшие несовершеннолетние узники концлагерей и жители блокадного Ленинграда, по 1,5 тысячи рублей - вдовы и вдовцы инвалидов и участников Великой Отечественной войны.

Фото: Администрация Липецкой области
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- В этом году исполняется 80 лет со дня начала Великой Отечественной войны, - напомнил собравшимся Игорь Артамонов. - Необходимо усилить информационную и патриотическую работу, особенно среди молодежи. Наши люди заслужили Победу невероятно высокой ценой. Мы обязаны чтить память героев и пресекать любые попытки переписывания истории.

Он отметил, что нужно более активно вовлекать волонтеров в патриотическую деятельность, поощрять работу по сохранению памяти о защитниках Отечества, а также поисковую деятельность. Игорь Артамонов напомнил, что в прошлом году, благодаря выделенной субсидии из регионального бюджета, поисковые организации провели 40 мероприятий: три Вахты Памяти, поисковые разведки в Воловском, Тербунском, Хлевенском, Долгоруковском, Задонском и Елецком районах. Были обнаружены и перезахоронены останки 48 воинов. И эта работа продолжается.

Игорь Артамонов подчеркнул, что важно сделать все возможное для того, чтобы ветераны Великой Отечественной войны чувствовали заботу о них. И волонтерская помощь приобретает все большее значение.

В прошлом году для ветеранов Великой Отечественной войны в Липецкой области было реализовано более 250 добровольческих инициатив. В рамках проекта "Добро48" волонтеры оказывали адресную помощь: покупали продукты и лекарства, помогали привести в порядок дворы и оплатить жилищно-коммунальные услуги.

Врачи и волонтеры-медики организовали шесть выездов в муниципалитеты, в рамках которых ветераны Великой Отечественной войны могли пройти осмотр профильных специалистов.

Игорь Артамонов подчеркнул, что эта работа должна быть усилена, и для этого в регионе есть все, что нужно.

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