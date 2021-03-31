Как повлияет новый дизайн 1000-рублевой купюры на туротрасль

На минувшей неделе Банк России объявил о намерении в 2021-2025 годах разработать и выпустить в обращение модернизированные банкноты с усовершенствованным защитным комплексом и современным дизайном. Обновленная 1000-рублевая купюра должна поступить в обращение в 2023 году: на ее лицевой стороне вместо Ярославля появится изображение Нижнего Новгорода, а на оборотной - достопримечательности Приволжского федерального округа.

Новость многих ярославцев, безусловно, опечалила. Хотя в целом горожане отнеслись к ней довольно спокойно, решив, что, даже если банкнота с гербом Ярославля постепенно выйдет из употребления, в истории она все равно останется. А со временем, возможно, вообще будет редкостью. Кстати, многие жители тысячелетнего города на Волге уже запланировали оставить такую купюру на память, хотя это не совсем дешевый сувенир получится.

- Даже если Ярославль не будет размещен на новых, модернизированных купюрах, он никуда не пропадет со старых, которые еще долго будут использовать. Наоборот, наш город даже в какой-то мере выиграет в том случае, если купюры с его изображением со временем станут редкостью, - считает и. о. директора департамента туризма Ярославской области Владимир Лысенко.

Глава ведомства уверен, что после ребрендинга банкнот "ни любовь ярославцев к своей малой родине, ни популярность ярославской земли у гостей не станут меньше".

Более того, представители туротрасли уже задумались о новом туристическом маршруте.

- В предложении Центробанка можно увидеть и положительные стороны. Нижний Новгород - город с 800-летней историей, причем этот год для него - юбилейный. Он вполне заслуживает внимания. Если решение о размещении на 1000-рублевой банкноте видов Нижнего Новгорода будет принято, мы подумаем о создании нового туристического маршрута - по следам городов с 1000-рублевой банкноты, например, - размышляет директор Центра развития туризма "Ярославия", член общественного совета при областном департаменте туризма Алексей Кузнецов.

Кстати, мнение о том, что банкнота с изображением Ярославля увеличивает турпоток в регион, как выяснилось, от истины довольно далеко.

Многие гости уже в Ярославле узнают, что на банкноте изображены городские памятники, и это становится для них открытием

- Очень редко кто спрашивает об изображенных на купюре достопримечательностях, - признает известный ярославский краевед и экскурсовод Наталья Обнорская. - О них туристам рассказываем мы, и за этим обычно следуют удивление и восклицание: "Мы и не знали!" То есть гости уже в Ярославле узнают, что на 1000-рублевой купюре изображены городские памятники, и это обычно становится для экскурсантов открытием.

Справка "РГ"

1000-рублевая банкнота образца 1997 года поступила в обращение 1 января 2001 года - в преддверии 1000-летия Ярославля, отмеченного в 2010 году. На обеих ее сторонах размещены изображения достопримечательностей города: памятника его основателю Ярославу Мудрому, часовни Казанской Божией Матери, Спасо-Преображенского монастыря и единственного в России 15-главого храма - церкви Иоанна Предтечи в Толчкове.