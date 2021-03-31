На какие новые выплаты в столице могут рассчитывать семьи с детьми?

В полутора миллионах семей москвичей воспитываются 2,1 миллиона детей. Жители столицы знают, что все они без исключения имеют право на поддержку города. Причем этот пакет из более чем трех десятков видов помощи, денежных выплат и компенсаций постоянно растет и совершенствуется. Лишь в конце марта в нем появилось два новшества, адресованных более чем 100 тысячам тех, кто уже стал родителями или только собирается ими стать. Как выяснил корреспондент "РГ", они достаточно существенные.

В ожидании первенца

До сих пор единовременное пособие из бюджета города в связи с рождением ребенка в столице получали папы и мамы, которым не исполнилось 30. Сейчас планка возраста поднята на пять лет. Сделано это по всей стране - молодыми родителями в России теперь считаются люди, которые обзаведутся ребенком до 35 лет. Так, депутаты Госдумы, приняв в декабре 2020 года новую норму, узаконили общемировой тренд на рождение детей в более позднем возрасте.

- Федеральный закон не обязывает субъекты РФ в соответствии с ним изменять и материальную поддержку молодых семей, - рассказал корреспонденту "РГ" депутат Московской городской думы Кирилл Щитов. - И это понятно, так как возможности у всех регионов разные. Но мы в Москве посчитали это необходимым сделать и приняли свой закон, по которому городское пособие в дополнение к федеральному смогут теперь получать все семьи, в которых у пап и мам до 35 лет появится малыш. Бюджет столицы, конечно, был уже сверстан. Поэтому необходимые деньги - 1,9 миллиарда рублей - на финансирование закона будут взяты из резервного фонда. С будущего года их выделение будет предусматриваться отдельной строкой в бюджете.

Важная поправка, отмечает депутат. Благодаря ей помощь города получат дополнительно 18 тысяч семей.

Деньги же это не маленькие, особенно для молодых. При рождении первого ребенка им выплачивается единовременное пособие в размере пяти прожиточных минимумов: в настоящее время это 90 145 рублей. При рождении второго малыша молодые мама и папа получат семь прожиточных минимумов, или 126 203 рубля. За третьего и всех последующих детей - по 10 прожиточных минимумов, или по 180 290 рублей.

Новая норма вступила в силу задним числом - с 1 января 2021 года.

От трех до семи

Еще одно новшество адресовано самым незащищенным - малообеспеченным семьям с детьми от 3 до 7 лет. Теперь они сами могут выбрать, какое региональное пособие им получать в зависимости от степени нуждаемости. Можно, как и раньше, получать нынешние 7725 рублей в месяц, и для этого ничего делать не нужно. А можно подать заявление на получение новой региональной выплаты, более высокой, составляющей 50, 75 или 100% от величины прожиточного минимума ребенка.

"Вводя новый порядок, мы хотим не только повысить пособия малообеспеченным, но и использовать его как более тонкую настройку учета нуждаемости каждой семьи", - рассказала "РГ" первый замруководителя департамента труда и соцзащиты населения Москвы Ольга Грачева. Новые выплаты в размере 50, 75 или 100% прожиточного минимума ребенка - это 7791, 11 687 и 15 582 рубля. Но получить их можно уже по новым правилам. В частности, увеличенное пособие не получит семья, в которой у обоих родителей "нулевые доходы". То есть хотя бы кто-то один - папа или мама - должен работать или учиться и получать стипендию. У другого родителя, не имеющего дохода, должна быть для этого уважительная причина. Скажем, мама сидит с малышом в возрасте до трех лет. Или в семье трое детей, один из них в возрасте до 7 лет, и потому мама не работает.

Получив заявление на повышенную выплату, органы соцзащиты обязаны более глубоко вникнуть в материальное положение семьи. Жилья у претендентов должно быть не больше, чем по соцнорме, - 18 "квадратов" на человека, земли - не более 20 соток на семью, на счетах в банке - не более миллиона рублей. Кроме того, в отличие от прежних лет при подсчете дохода семьи учтут и все другие региональные соцвыплаты, которые она уже получает.

Для того чтобы показать, как рассчитывается возможность назначения новой выплаты, Ольга Грачева привела пример: "Скажем, в семье из четырех человек родители вдвоем зарабатывают 62 тысячи рублей в месяц. У них два сына - 3 и 5 лет, каждому из которых город выплачивает сейчас по 7725 рублей. Совокупный минимальный доход этой семьи исходя из прожиточного минимума на душу населения при назначении выплаты не должен превышать 72 116 рублей (18 029 х 4). Пособие рассчитывается на каждого ребенка в отдельности. Шаг 1. Проверяем расчет с учетом размера пособия 50% ПМ ребенка (7791 рубль): 62 000 + 7791 = 69 791, что меньше 72 116 рублей. Это означает, что пособия в размере 50% ПМ ребенка семье недостаточно. Тогда переходим к Шагу 2. 62 000 + 75% ПМ ребенка (11 687 руб.) = 73 687 руб., что больше совокупного минимального дохода семьи (72 116 руб.). Таким образом, на каждого ребенка будет назначено по 11 687 руб., всего 23 374 руб. (вместо нынешних 15 540 руб.), а значит, новый размер пособия - 75% ПМ ребенка".

Те, кто хотел бы увеличить размер пособия, должны обратиться с заявлением в МФЦ. Нужно приложить справку о вкладах и счетах в кредитных организациях.

Инфографика "РГ" / Леонид Кулешов / Любовь Проценко

Справка "РГ"

Первую выплату от города будущая мама в столице получает, как только встанет на учет в женскую консультацию до 20 недель беременности. Бегать за пеленками-распашонками для малыша москвичам не нужно - при выписке из роддома они получают набор "Наше сокровище". В нем есть все необходимое, вплоть до косметики и посуды для кормления. Но с прошлого года можно по желанию получить и взамен комплекта 20 тысяч рублей.

Все детские пособия с 1 января 2020 года проиндексированы на 3,7%. Для назначения их достаточно подать заявление на портале mos.ru, сканов никаких документов, подтверждающих право семьи на выплаты, прикреплять не нужно - необходимые сведения получит департамент труда и соцзащиты в рамках межведомственного документооборота.

Более 177 тысяч многодетных семей получают скидки и выплаты на оплату услуг ЖКХ, капремонт и телефон. Дети до 7 лет обеспечиваются молочными продуктами, а до 18 лет - бесплатными лекарствами. Дети и один родитель пользуются бесплатным проездом в городском транспорте и пригородных электричках. Парковки для многодетных семей бесплатные. Кроме того, они могут рассчитывать на освобождение от транспортного налога и скидку при оплате имущественного налога.

А еще многодетные семьи не платят за малышей в детсаду, имеют льготы на оплату кружков и секций, в школе получают бесплатное двухразовое питание. Плюс на каждого школьника и студента колледжа ежегодно выплачивается компенсация в размере 10 тысяч рублей - на покупку комплекта одежды для посещения занятий.