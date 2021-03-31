На НВ АЭС почтили память выдающегося атомщика Бориса Антонова

Работники Нововоронежской АЭС (НВ АЭС) приняли участие в научно-практическом семинаре к 75-летию со дня рождения выдающегося атомщика, первого технического директора Концерна "Росэнергоатом" Бориса Антонова.

Встреча прошла в режиме онлайн-конференции и стала завершающей в цикле мероприятий 2020 года, посвященных памятной дате.

С приветственным словом выступили руководители Концерна "Росэнергоатом", отметившие большую роль Бориса Антонова в сохранении и развитии атомной энергетики. Личными впечатлениями о периоде совместной работы с ним в видеороликах поделились его коллеги, в том числе ветераны Нововоронежской АЭС.

"Борис Васильевич Антонов - человек с большой буквы. Я всегда восхищался его выдающимися профессиональными и личными качествами. Вне зависимости от служебного и социального положения, он ко всем относился одинаково, уважая каждого специалиста, каждого человека. Красной нитью через всю его жизнь проходила тема безопасности и надежности атомных электростанций", - поделился ветеран Нововоронежской АЭС Валерий Жбанников, работавший главным инженером НВ АЭС с 2001 по 2010 год.

На семинаре были представлены доклады о создании Кризисного центра Концерна "Росэнергоатом" и группы ОПАС, о реализации программы продления сроков эксплуатации энергоблоков АЭС. В рамках панельной дискуссии участники обсудили тему развития культуры безопасности на АЭС. Этим направлениям в работе Борис Антонов уделял особое внимание. В память о выдающемся атомщике на атомных электростанциях с 2005 года ежегодно проводят итоговый День культуры безопасности.

Ознакомиться с видеозаписью можно на YouTube-канале Концерна "Росэнергоатом".

Оперативная информация о радиационной обстановке вблизи АЭС России и других объектов атомной отрасли представлена на сайте www.russianatom.ru.