На полигоне Алабино прошла первая тренировка участников Парада Победы

Новости

Украина отказалась от ввоза из РФ пшеницы, ржи и подсолнечного масла 14:01
Россия вошла в семерку стран по изобретениям в офтальмологии 13:50
Счетная палата подала заявку на аудит МАГАТЭ, ОЗХО и Интерпола 13:48
Песков назвал пугающие последствия эскалации на Украине 13:40
Оргкомитет российской части Евро-2020 утвердил заполняемость трибун на 50% 13:39
Сельскую ипотеку могут распространить на деревянные дома 13:29
Составлен среднестатистический портрет малолетнего преступника 13:29
Лавров рассчитывает на проведение саммита "пятерки" СБ ООН 13:25
Трейлер Mortal Kombat пересняли с помощью конструктора LEGO 13:22
Счетная палата не обнаружила у "Роскосмоса" нецелевых трат бюджета 13:21
Володин: Все депутаты в срок отчитались о доходах и имуществе 13:21
Кудрин: Более 20% нуждающихся россиян не доступны меры соцподдержки 13:17
Лавров увидел обнадеживающие сигналы в подходах США по ситуации в Иране 13:06
Российский ученый установил причину тяжелого течения COVID-19 13:02
В Испании не выполнили план по вакцинации населения от коронавируса 13:02
В Великом Новгороде на трансформаторном заводе произошел взрыв 13:02
Павел Деревянко: Совершенно отрезало желание быть в Голливуде 12:55
Лавров назвал санкции США и ЕС противоречащими нормами ВТО 12:54
В Ленобласти задержали закладчиков крупной партии наркотиков 12:47
Названы города с самым доступным жильем 12:33
Студия Warner Bros. отодвинула премьеру экранизации Mortal Kombat 12:32
В Петербурге 11 гостей ресторана попали в больницу после банкета 12:31
Абрамченко: В России стали обрабатывать на 10 миллионов тонн отходов больше 12:30
Топ самых смешных книг возглавила "12 стульев" 12:26
Фургон въехал в трамвайную остановку в Праге 12:20
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Зачем в России вводится реестр туристических агентов
Зачем в России вводится реестр туристических агентов
В каких случаях гражданская супруга становится наследницей
В каких случаях гражданская супруга становится наследницей
В апреле вырастут пенсии, пособия и изменится порядок сдачи экзаменов в ГИБДД
В апреле вырастут пенсии, пособия и изменится порядок сдачи экзаменов в ГИБДД
31.03.2021 13:01
Рубрика: Власть

На полигоне Алабино прошла первая тренировка участников Парада Победы

Текст: Юрий Гаврилов
В среду, 31 марта, на подмосковном полигоне Алабино прошла первая совместная тренировка пеших "коробок" и механизированной колонны, которые будут участвовать в Параде Победы на Красной площади Москвы 9 Мая. В Минобороны РФ сообщили, что в рамках подготовки к главному торжественному маршу в честь 76-й годовщины окончания Великой Отечественной войны будут организованы еще 11 таких строевых занятий и прохождений техники.
Фото: Илья Питалев/РИА Новости Фото: Илья Питалев/РИА Новости
Фото: Илья Питалев/РИА Новости

Несколько лет назад для назад для их проведения в Алабино построили площадку, фактически имитирующую Красную площадь. Тренировки там позволяют военнослужащим выработать правильный строевой шаг. А экипажам парадной техники - до секунд рассчитать скорость движения и достичь филигранного маневрирования в колоннах. Здесь же летчики тренируются в пролете над центром Москвы.

Фото: Сергей Гунеев / РИА Новости
Песков подтвердил планы провести Парад 9 мая

Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу рассказал, что в военном параде на Красной площади планируют задействовать свыше 12,5 тысячи человек, более 190 единиц вооружения и техники, включая легендарные танки Второй мировой войны Т-34. Кроме того, в состав механизированной колонны включат 35 типов новых и модернизированных машин. В небе над центром Москвы пройдут 76 воздушных судов - 53 самолета и 23 вертолета. Такое число авиации определено не случайно - оно соответствует количеству лет, минувших со Дня Победы.

"Благодаря своевременно принятым мерам нам удалось не допустить распространения коронавируса среди военнослужащих парадных расчетов. Этому во многом способствовало соблюдение установленных требований - к тренировкам и их обеспечению допускаются только те, кто прошёл вакцинацию и имеют антитела к COVID-19", - особо подчеркнул министр.

Он также сообщил, что, помимо Москвы, военные парады в День Победы состоятся еще в 27 городах России. В них примут участие более 47 тысяч человек. На улицы и площади генералы выведут около 1600 единиц военной техники. В праздничное небо поднимутся более 200 воздушных судов. Торжественные мероприятия состоятся в 377 населенных пунктах.

В регионах Власть Безопасность Армия Филиалы РГ Столица Правительство Минобороны ЦФО Москва ЦФО Московская область День Победы

Главное сегодня

Россия зарегистрировала первую в мире вакцину от коронавируса для животных
Дмитрий Григоренко: Численность госаппарата уменьшилась почти на 10%
За сутки в России подтверждено 8275 случаев COVID-19 в 85 регионах
В посольстве России в Италии подтвердили задержание дипломата
Кудрин: Более 20% нуждающихся россиян не доступны меры соцподдержки
Косачев: Чиновники Евросоюза загнали отношения с Россией в тупик
Верховный суд разъяснил, как правильно выплачивать общий кредит после развода