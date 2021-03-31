На полигоне Алабино прошла первая тренировка участников Парада Победы

В среду, 31 марта, на подмосковном полигоне Алабино прошла первая совместная тренировка пеших "коробок" и механизированной колонны, которые будут участвовать в Параде Победы на Красной площади Москвы 9 Мая. В Минобороны РФ сообщили, что в рамках подготовки к главному торжественному маршу в честь 76-й годовщины окончания Великой Отечественной войны будут организованы еще 11 таких строевых занятий и прохождений техники.

Несколько лет назад для назад для их проведения в Алабино построили площадку, фактически имитирующую Красную площадь. Тренировки там позволяют военнослужащим выработать правильный строевой шаг. А экипажам парадной техники - до секунд рассчитать скорость движения и достичь филигранного маневрирования в колоннах. Здесь же летчики тренируются в пролете над центром Москвы.

Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу рассказал, что в военном параде на Красной площади планируют задействовать свыше 12,5 тысячи человек, более 190 единиц вооружения и техники, включая легендарные танки Второй мировой войны Т-34. Кроме того, в состав механизированной колонны включат 35 типов новых и модернизированных машин. В небе над центром Москвы пройдут 76 воздушных судов - 53 самолета и 23 вертолета. Такое число авиации определено не случайно - оно соответствует количеству лет, минувших со Дня Победы.

"Благодаря своевременно принятым мерам нам удалось не допустить распространения коронавируса среди военнослужащих парадных расчетов. Этому во многом способствовало соблюдение установленных требований - к тренировкам и их обеспечению допускаются только те, кто прошёл вакцинацию и имеют антитела к COVID-19", - особо подчеркнул министр.

Он также сообщил, что, помимо Москвы, военные парады в День Победы состоятся еще в 27 городах России. В них примут участие более 47 тысяч человек. На улицы и площади генералы выведут около 1600 единиц военной техники. В праздничное небо поднимутся более 200 воздушных судов. Торжественные мероприятия состоятся в 377 населенных пунктах.