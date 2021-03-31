Няня в Москве обокрала своих работодателей на два миллиона рублей

Приезжая из одного из регионов 54-летняя женщина устроилась в московской семье няней и домработницей - смотрела за детьми, ухаживала за престарелым мужчиной, помогала по хозяйству. И, как выяснилось, время от времени приворовывала.

Начальник Управления информации и общественных связей ГУ МВД России по Москве полковник внутренней службы Владимир Васенин сообщил, что в отдел полиции с заявлением обратилась 35-летняя жительница столицы. По ее словам, в своей квартире на Привольной улице она обнаружила пропажу дорогостоящих сумок, ремней и портмоне различных брендов. Также из квартиры были похищены деньги, ювелирные украшения и кое-что из одежды. Общий материальный ущерб составил около 2 миллионов рублей.

Сотрудники уголовного розыска ОП "Жулебинский" ОМВД России по району Выхино-Жулебино Москвы задержали подозреваемую в краже.

Работая в квартире, злоумышленница на протяжении нескольких месяцев тайно похищала имущество хозяйки и сбывала его неустановленным лицам. Через некоторое время она уволилась и уехала в свой город, а хозяйка обнаружила факт кражи. Со слов злоумышленницы, деньги были нужны ей для погашения долгов.

Возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ "Кража". Задержанная взята под стражу.