Бродячие животные держат в страхе жителей крупных городов ЦФО

С приближением весны в Центральной России участились нападения собак на детей и взрослых. Дворняги, потерявшие доверие к человеку и страх перед ним, живут на улицах по своим правилам. Сбиваются в стаи, выясняют, кто главный. Приватизируют свалки и пустыри. По закону опасных животных в городе быть не должно: власти обязаны организовать их поимку, вакцинацию, стерилизацию... С 1 января 2020 года по федеральному закону содержать отловленных безнадзорных животных можно только в специальных приютах. По факту таких приемников нет почти нигде.

По закону содержать отловленных животных можно только в спецприютах, однако их почти нигде нет. Фото: Александр Щербак/ТАСС

Выловил - выпустил

Так, в Воронежской области есть лишь небольшие частные приюты в столице региона, где разместить всех бродячих псов города нереально. Животные там и так содержатся скученно, а средства на их кормежку и лечение собирают с миру по нитке. Построить муниципальный приют планируют уже не один год. Недавно было заявлено, что под него выбрано место, объявлен конкурс на разработку проектно-сметной документации. Подходящие участки также найдены в Борисоглебске, Нововоронеже, Павловском и Россошанском районах.

Вице-мэр Воронежа Людмила Бородина предложила ввести гранты для бизнеса на содержание безнадзорных животных и выделять землю для строительства приютов без проведения торгов. Это могло бы стимулировать развитие частных собачьих "богаделен". Также, по ее мнению, имеет смысл заключать с компаниями, которые занимаются отловом и стерилизацией животных, более длительные муниципальные контракты. Не на год, а на два или три сразу.

Эти инициативы в облправительстве взвесят и просчитают в ближайшее время. Губернатор Александр Гусев поручил собрать другие предложения с мест, чтобы выработать комплексное решение проблемы.

На отлов и обезвреживание собак регион ежегодно тратит 20 миллионов рублей. Стерилизованных, привитых от заразных болезней и помеченных зверей выпускают там, где поймали. Усыплять разрешается только больных особей. Как сообщил руководитель управления ветеринарии Воронежской области Семен Першин, в 2020 году было отловлено 1643 безнадзорных животных. Из них полсотни обрели новых владельцев, 1575 вернулись на прежнее место обитания, остальные умерли.

Не могут пока выполнить все требования федерального законодательства и на Тамбовщине. Ожидать иного сложно, поскольку бремя забот возложено на муниципалитеты, у которых полномочий масса, а в казне вечный дефицит.

- Кастрация одной собаки, выловленной силами сотрудников муниципальной организации, обходится местному бюджету в три-четыре тысячи рублей. При этом каждая собака проводит в клинике двое или трое суток, и за это бюджет также платит примерно 1200 рублей, то есть 400 рублей за сутки, - пояснил глава Котовска Алексей Плахотников.

На днях в регионе приняли закон, по которому отловленных собак должны содержать в специальных центрах до 20 дней, а после прививок и стерилизации отпускать на волю. На это из казны региона выделят 26 миллионов рублей. Деньги распределят по муниципалитетам в зависимости от численности населения.

Для друга не жалко

Однако создать идеальную ситуацию в отдельном городе или поселке невозможно, уверены в Котовске. Бороться нужно с самой причиной появления безнадзорных животных. А для этого нужна единая система учета и ветеринарного мониторинга собак и кошек.

Власти Котовска призывают провести перепись и паспортизацию домашних животных, чтобы у каждой особи был набор обязательных ежегодных прививок и чип с информацией (в том числе о хозяине и месте обитания). Чипирование предполагается проводить за счет хозяина собаки или кошки. Процедура недешевая, но снимает сразу несколько проблемных моментов.

Около 70 процентов животных выпускают на месте отлова, пометив клипсой в ухе и клеймом на животе

- Во-первых, укрепляется ответственное отношение к животному со стороны собственника. Не секрет, что с началом лета на дачах появляется множество котят и щенят, подобранных на забаву детворе. С окончанием сезона зачастую заканчивается и любовь к хвостикам. На следующий год история повторяется. А что происходит с бывшими питомцами, человека уже не волнует. Во-вторых, чипизация упростит поиск потерявшегося пса. В-третьих, так мы сможем контролировать численность животных на одной жилплощади. Особенно это актуально для многоквартирных домов. Речь идет и о тех гражданах, у которых в условиях антисанитарии живут стаи кошек, - отметили в администрации моногорода.

Тех питомцев, которые не пройдут чипизацию, то есть не получат подтверждение о наличии хозяина и места жительства, предлагается приравнять к безнадзорным, изъять из городской среды и пропустить через приют. Там специалисты обследуют животное и помогут ему привыкнуть к человеку с прицелом на дальнейшую передачу в хорошие руки. Речь идет о приютах как о временных местах пребывания собак. Тех животных, которых уже невозможно адаптировать в силу болезней или нарушенной психики, имеет смысл усыплять.

- Организовать систему приютов возможно, например, через механизм государственно-частного партнерства, - добавили в мэрии Котовска. - Для Тамбовской области достаточно создать пять-шесть таких объектов по кустовому, межрайонному принципу.

Фотосессия для бродяги

В Иванове конкурсы на отлов собак уже несколько лет выигрывает частный приют "Майский день". Там есть профессиональные кинологи, ветеринары и зоопсихологи. В этом году по муниципальному контракту уже поймали более 100 животных, в прошлом - около 400. Заявку формируют в комитете экологии по обращениям жителей, которые можно оставить по телефону или через аккаунт @ecology_ivgoradm в инстаграме.

В приюте собаки проводят 24 дня: карантин, потом операция по стерилизации/кастрации животных, две недели реабилитации, прививка от бешенства, тестирование у зоопсихолога... Если пес агрессивный либо просто крупный, способный напугать людей, то он остается в вольере или будке пожизненно. Добрых и ласковых собак в "Майском дне" пиарят в соцсетях, как могут, надеясь, что, благодаря фотографиям и душевным описаниям, для таких бродяг найдутся добросовестные хозяева. Нередко так и происходит. Около 70 процентов животных выпускают в место отлова, пометив клипсой на ухе и клеймом на животе.

Сейчас в приюте около 600 собак и кошек. Одних отловили по контракту с мэрией, других принесли горожане. Проект существует в основном на пожертвования. Ивановцы привозят корма, опилки и старые теплые вещи на подстилку.

- Мы рекомендуем ивановцам не прикармливать собак во дворах. Такие животные со временем начинают охранять территорию и могут проявлять агрессию к чужакам. Кроме того, просим горожан воздержаться от выпуска животных на самовыгул. Без присмотра собаки могут примкнуть к стаям, и их отловят вместе с безнадзорными, - предупредила председатель комитета по экологии администрации города Елена Сотникова.

Гибрид воронежского леса

В Усманском бору под Воронежем поселились стаи бродячих собак. Они объедают местных волков, скрещиваются с ними и создают угрозу исчезновения некоторых видов животных. Тревогу забили в Воронежском заповеднике и одноименном заказнике федерального значения. Лес окружен кольцом населенных пунктов, откуда собаки регулярно прибегали и прежде. Но в основном бродяги промышляли на окраинах бора. В последнее время - судя по следам, кадрам с фотоловушек и личным наблюдениям инспекторов - стали проникать и вглубь бора. Иногда у животных есть метки на ушах. Встречаются и беспризорные охотничьи псы. Причина проста: брошенные или убежавшие животные, бесконтрольно размножаясь, достигают такой численности, что в поселках им не хватает корма. Из-за этого собаки становятся более агрессивными. Одни уходят в леса или поля на время - в поисках пищи. Другие дичают окончательно.

- Бродячие собаки не могут полноценно занять экологическую нишу волка - охотника на копытных. Они уничтожают преимущественно мелких животных и молодняк. При наличии достаточной кормовой базы численность собак может быть значительно выше численности волка на сходной по площади территории. Отсюда вспышки заболеваний, в первую очередь бешенства, - подчеркнул старший научный сотрудник Воронежского заповедника Александр Мишин. - При нарушении структуры популяции волка и значительном снижении его численности могут появляться волко-собачьи гибриды. Они, как и одичавшие собаки, несут прямую угрозу жизни человека.

По данным Международного союза охраны природы, из-за одичавших и бродячих собак под угрозой исчезновения находятся почти 200 видов живых существ.