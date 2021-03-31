Под Воронежем найдены могилы красноармейцев

Новое братское захоронение появилось на карте региона. Могила в Усманском бору, где лежит полсотни умерших от ран солдат, оставалась неучтенной из-за путаницы в документах.

Во время боев за Воронеж здесь, на кордоне Ракитное, располагался полевой подвижной госпиталь № 4341 - один из лучших в 60-й армии. Его возглавлял военврач третьего ранга Самуил Мейф, который, в частности, придумал строить двухэтажные палатки: внутри было светло и тепло даже зимой. Раненые поступали из города и с обстрелянных эшелонов - до железной дороги рукой подать. Хирургический госпиталь стоял в Усманском бору с 15 сентября 1942 года до 15 января 1943-го.

Солдаты гибли от ран, болезней и газовой гангрены. Хоронили их тут же, метрах в 300 от поселка. Однако как братская могила это место не значилось. Его указывали в списке безвозвратных потерь госпиталя. Но в бумагах Ракитное чаще всего определяли как село в Курской (ныне - Белгородской) области. Там тоже шли бои, тоже стоял госпиталь, есть крупная братская могила. Из-за этого происходила постоянная путаница при поиске мест погребения солдат.

- На лесном кордоне после войны просто не знали, что могилы солдат надо где-то регистрировать. А госпитальный журнал учета умерших, где указывались места захоронений, сгорел. Остались только статистические карты: имена и даты смерти. Чтобы по ним определить, где погребен конкретный человек, нужно знать, где на эту дату находился госпиталь, - пояснила член поискового отряда "Патриот" Татьяна Аблизова.

Разбираться в истории начали в 2019-м, когда в администрацию Воленского поселения (к нему относится территория кордона) обратился Виктор Новиков из Казани. Он нашел своего прадеда в электронной базе данных "Мемориал" - в числе 28 пациентов госпиталя № 4341. Местом их смерти был указан именно кордон Ракитное под Воронежем.

Несколько страниц с фамилиями уцелело чудом. Список был составлен для военного руководства и не находился в самом госпитале, который двигался на запад вместе с армией и был уничтожен при воздушном налете. В перечне - тяжелораненые, которые умерли в январе 1943 года. При передислокации госпиталя их не стали забирать. Оставили в Ракитном на попечении жены лесника Натальи Ловягиной.

Сотрудница Воленской администрации Людмила Киреева вместе с Виктором Новиковым сделали запросы в военкомат и Минобороны, поговорили со старожилами. Оказалось, что Ловягина, потерявшая на войне сына, до 1985 года ухаживала за могилами и незадолго до смерти показала их местным ребятишкам. Среди них была Мария Иванова, которая теперь приезжает на родину дачницей.

В мае 2020-го по ее наводке поисковики из "Патриота" определили границы 11 могил.

- В Ракитном осталось восемь домов, а место, где когда-то стоял госпиталь, выдают лишь редкие ямы и нехарактерная для леса растительность: сирень, чубушник, тополь… - рассказала Татьяна Аблизова. - Мы щупами проверили предполагаемый участок, ничего не обнаружили, пошли кругами и метрах в 30 нашли-таки захоронения.

Сейчас благодаря краеведу Валентину Котюху установлены имена 53 человек, похороненных в Ракитном. Солдаты из Рязанской и Тамбовской областей, Подмосковья и Ленинграда, Сибири, Казахстана и Узбекистана… и - совсем юная Таня Прошкина из села Сафонова теперешней Липецкой области. Двоюродный брат ее, глубокий старик, вспомнил, что девчушку послали рыть окопы. В семье думали, что она потерялась. А Таня была ранена и умерла от гангрены.

Братской могиле присвоен № 622. Власти Новоусманского района намерены ее благоустроить ко Дню Победы, установить мемориальную плиту или памятник. Поисковики же планируют забраться подальше в лес - там кроются захоронения других госпиталей.

Справка "РГ"

В 1942-1943 годах на территории Воронежского заповедника были сосредоточены танковые и артиллерийские резервы на случай прорыва обороны города. В лесу и сегодня можно увидеть остатки окопов и землянок. Известно восемь захоронений и мест гибели советских солдат. В основном это братские могилы летчиков, погибших в боях над Усманским бором, а также красноармейцев, умерших в госпиталях в Центральной усадьбе заповедника и в ближайших населенных пунктах. Имена многих воинов не установлены.

Их родственников еще не нашли:

1. Ахметов Муса (1903 - 30.10.1942), красноармеец, место призыва: Павлодарский ГВК, Казахская ССР, Павлодарская обл., г. Павлодар, родственник Ахметов Айтуган (КССР, г. Павлодар, ул. 1 мая, д. 74).

2. Бабухин Семен Степанович (1907 - 13.01.1943 или между 01.01.1943 и 10.06.1943), красноармеец, место призыва: Кемеровский РВК, Новосибирская обл., Кемеровский р-н, жена: Бабухина (Новосибирская обл., г. Кемерово, правый берег, 3-й особый, ул. Каркасная, 97).

3. Байджуманов Абдурахимов (Абдурахим)(1905 - 01.12.1942), красноармеец.

4. Байдисанов Янгибай / Яншбай (1915 - 27.10.1942 / 27.09.1942), красноармеец, место призыва: Шаватский РВК, Узбекская ССР, Хорезмская обл., Шаватский р-н, родные проживали в Шаватском р-не, с/с Ленинский.

5. Брякинев Василий Степанович (1910 - январь 1943), сержант, место призыва: Куменский РВК, Кировская обл., Куменский р-н, жена Брякина М. Н. (Кировская обл., Куменский р-н, д. Моряны).

6. Будянисов Иван Антонович (1920 - 16.10.1942), сержант.

7. Буздников А. И. (1920 - 15.10.1942), сержант.

8. Васильевский Трофим Петрович (1913 - 02.12.1942), красноармеец.

9. Векшин Леонид Иванович (1909 - между 01.01.1943 и 10.06.1943), мл. сержант, место призыва: Лихославльский РВК, Калининская обл., Лихославльский р-н, жена Шорбегина Кс. (Калининская обл., Лихославльский р-н, ст. ж. д. Калашниково).

10. Газазиев Габибуйла (возможно, Габидулла) (? - 29.11.1942), красноармеец.

11. Газизев (1905 - 30.11.1942), красноармеец, место призыва: Миякинский РВК, Башкирская АССР, Миякинский р-н, адрес родных: Башкирская АССР, Миякинский р-н, Богдановский с/с, село Канбеково.

12. Горбатюк (1911 - 03.12.1942), сержант.

13. Гришин Н. И. (1923 - 04.10.1942), красноармеец.

14. Громиков А. Ф. (1908 - 09.12.1942), красноармеец.

15. Давыдов Павел Андреевич (1913 - 28.10.1942), сержант, место призыва: Струго-Красненский РВК, Ленинградская обл., отец Давыдов Андрей Давыдович (Ленинград, ул. Обводная, 156).

16. Данченко И. Я. (1910 - 09.12.1942), красноармеец.

17. Дегтянников Александр Алексеевич (1905 - между 01.01.1943 и 10.06.1943), красноармеец, место призыва: Дегтянский РВК, Тамбовская обл., Дегтянский р-н, жена Дегтянникова (Тамбовская обл., Дегтянский р-н, колхоз им. Сталина).

18. Дуамбеков Нусинбек (? - 18.09.1942), красноармеец.