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31.03.2021 19:37
Рубрика: Общество

После прививки от коронавируса заболели лишь 0,1% москвичей

Текст: Любовь Проценко
Лишь 0,1% жителей столицы заболели после прививки от коронавируса. Такую цифру привели в комплексе социального развития Москвы. Заммэра по социальным вопросам Анастасия Ракова, говоря об эффективности в городе вакцинации, рассказала, что сейчас привит почти миллион жителей столицы хотя бы одним компонентом вакцины от COVID-19, а еще 80% из них получили и второй компонент.
Фото: Илья Питалев / РИА Новости
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В пресс-службе комплекса отметили: "Из числа всех вакцинированных пациентов, у кого после прививки вторым компонентом прошло более 2 недель, заболели коронавирусом всего около 1 тыс. человек, что составляет около одной десятой процента".

Подчеркивается также, что более 76% заболевших переносят COVID-19 в легкой или бессимптомной форме. Коллективный иммунитет в столице сейчас достиг 44 процентов, показывает выборочное исследование, которое началось в Москве по решению клинического комитета.

В целом ситуация стабильная, отмечает мэр Москвы Сергей Собянин. В частности, на 31 марта выявлено 1286 вновь заболевших, а это один из самых минимальных показателей за последнее время.

В регионах Общество Здоровье Москва Правительство Москвы Филиалы РГ Столица ЦФО Москва Вакцинация от коронавируса

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