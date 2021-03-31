Правительство Москвы намерено сохранить "Елисеевский"

Новости

В Петербурге убили пятилетнего мальчика 21:30
В Вооруженных силах вылечили от коронавируса более 32,2 тысячи человек 21:00
Грызлов назвал "нулевой" репутацию Украины в переговорном процессе 20:32
Устроившие потасовку на чемпионате России лыжники дисквалифицированы 20:32
Матвиенко: У конкурса "Лидеры России" есть большой потенциал 20:28
Вышли два новых тизера "Отряда самоубийц" Джеймса Ганна 19:54
Захарова: РФ адекватно ответит на санкции Австралии 19:47
Глава СК ответил на жалобы граждан, недовольных расследованием 19:21
Росстат: Цены на подсолнечное масло и сахар продолжают расти 19:10
Премьеру второй части "Венома" снова перенесли 19:08
В Сочи предложили штрафовать туристов-нарушителей в горах 19:00
Захарова назвала цензурой блокировку в США арабской версии RT 18:54
Синоптики предупредили о резком похолодании в столичном регионе 18:51
Украинский киллер получил срок за убийство главного строителя МВД РФ 18:47
Посольство России рекомендовало избегать центра Джакарты из-за террористов 18:25
Начальник Генштаба ВС РФ поговорил с американским коллегой по телефону 18:14
Индия начала праздновать в России 75-летие своей независимости 18:14
Путин призвал оставить решение о ключевой ставке Центробанку 18:07
Росреестр зарегистрировал на 30% больше ипотек, чем годом ранее 18:04
В Гаване стартовало 17-е заседание российско-кубинской комиссии 18:03
И.о. замглавы правительства Ставрополья Романа Петрашова арестовали до 23 мая 18:03
Мэр Краснодара заявил о решении пойти на выборы в Госдуму 17:55
Хуснуллин предложил обновлять коммунальные сети на средства ФНБ 17:53
Посол РФ раскритиковал курс американской администрации на конфронтацию 17:37
Ученые из Петербурга смоделирует самое большое в мире искусственное Солнце 17:22
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Зачем в России вводится реестр туристических агентов
Зачем в России вводится реестр туристических агентов
В каких случаях гражданская супруга становится наследницей
В каких случаях гражданская супруга становится наследницей
Во сколько может обойтись покупка дачи
Во сколько может обойтись покупка дачи
31.03.2021 21:03
Рубрика: Власть

Правительство Москвы намерено сохранить "Елисеевский"

Текст: Любовь Проценко
Город намерен сохранить для москвичей и гостей столицы легендарный магазин-гастроном "Елисеевский". Об этом сообщает департамент имущества столицы. В сообщении говорится, что этот уникальный объект является одним из символов и визитной карточкой Москвы.
Фото: Сергей Михеев/РГ
Как легендарный гастроном "Елисеевский" остался без товаров и покупателей

Помещения "Елисеевского" находятся в собственности города и в то же время являются предметом судебных разбирательств со стороны арендатора торговых площадей. Правительство Москвы намерено сохранить этот уникальный объект в ведении города. Точка в этом вопросе не поставлена.

Вне зависимости от того, кто будет являться собственником или пользователем объекта, с ними будет заключен охранный договор с обязательствами по сохранению памятника архитектуры, объекта культурного наследия федерального значения. Надзор за исполнением договора будет осуществлять департамент культурного наследия города Москвы.

Сегодняшняя ситуация с возможным закрытием "Елисеевского" не связана с имущественными претензиями арендатора к городу и соответствующими судебными спорами. Прекращение функционирования магазина является следствием коммерческих отношений между арендатором и субарендатором торговых площадей, а также общими для ритейлеров премиального сегмента сложностями. Город к узкоотраслевым проблемам инвестора отношения не имеет.

В регионах Власть Работа власти Регионы Москва Правительство Москвы Филиалы РГ Столица ЦФО Москва

Главное сегодня

Захарова: РФ адекватно ответит на санкции Австралии
Голикова рассказала, каким будет МРОТ в 2022 и 2023 году
СК показал видео из сгоревшего дома в Новых Вешках
Матвиенко назвала странным выбор песни от РФ для "Евровидения"
Молодежная сборная России не вышла в плей-офф чемпионата Европы
Косачев: Чиновники Евросоюза загнали отношения с Россией в тупик
Верховный суд разъяснил, как правильно выплачивать общий кредит после развода