Правительство Москвы намерено сохранить "Елисеевский"

Город намерен сохранить для москвичей и гостей столицы легендарный магазин-гастроном "Елисеевский". Об этом сообщает департамент имущества столицы. В сообщении говорится, что этот уникальный объект является одним из символов и визитной карточкой Москвы.

Помещения "Елисеевского" находятся в собственности города и в то же время являются предметом судебных разбирательств со стороны арендатора торговых площадей. Правительство Москвы намерено сохранить этот уникальный объект в ведении города. Точка в этом вопросе не поставлена.

Вне зависимости от того, кто будет являться собственником или пользователем объекта, с ними будет заключен охранный договор с обязательствами по сохранению памятника архитектуры, объекта культурного наследия федерального значения. Надзор за исполнением договора будет осуществлять департамент культурного наследия города Москвы.

Сегодняшняя ситуация с возможным закрытием "Елисеевского" не связана с имущественными претензиями арендатора к городу и соответствующими судебными спорами. Прекращение функционирования магазина является следствием коммерческих отношений между арендатором и субарендатором торговых площадей, а также общими для ритейлеров премиального сегмента сложностями. Город к узкоотраслевым проблемам инвестора отношения не имеет.