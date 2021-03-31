Продукцию под брендом "Сделано в Москве" презентовали в Шереметьево

Продукцию столичных производителей теперь можно купить в международном аэропорту Шереметьево. На презентации специализированной витрины "Сделано в Москве" руководитель департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы Алексей Фурсин рассказал, зачем нужна такая витрина городу и что смогут туристы увезти в качестве сувенира из столицы России.

Зарегистрировавшись на рейс, пройдя все возможные досмотры, пассажир международных рейсов попадает в галерею магазинов беспошлинной торговли. Впервые в истории магазинов здесь поставлена выделенная витрина с продукцией столичных производителей. Расположена витрина недалеко от входа. Найти ее можно по привлекательным надписям бело-красного цвета на русском и английском языках "Сделано в Москве" и видовой черно-белой фотографии Храма Василия Блаженного. На 12 полках представлены товары 20 столичных компаний. Их отобрал экспертный совет Московского экспортного центра из 127 претендентов. Отбор был сложный, но как рассказал на официальной презентации новинки руководитель департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы Анатолий Фурсин, эксперты выбрали лучшее: органическое, полезное, качественное, то есть, одним словом, все то, что может конкурировать с известными мировыми производителями продукции, в том числе поставляемой в магазины Duty Free. Всего в ассортименте - 116 торговых позиций. Здесь нет известных брендов, ни "Аленки", ни торта "Москва", ни кремов фабрики "Свобода"… Из узнаваемых простому москвичу брендов, представлен лишь шоколад марки "Победа". Остальные торговые названия - это небольшие фабрики или вовсе продукция индивидуальных предпринимателей, как, например, яркие и забавные леденцы на палочке без сахара на основе соков и сублимированных ягод. Есть и пастила ручной работы, и некие "чувисы" с ароматами ягод, фигурное печенье. Есть даже экзотическая чурчхела, хотя виноград и фундук привезены из Алании, но сделана продукция в столице и подмосковных Мытищах. Из несъедобных сувениров предлагают металлические брелки и значки с изображениями зданий-достопримечательностей Москвы, представителей фауны средней полосы России, например, синицами, зайцами, медведями и кротами. Из полезных сувениров - лыжные синие и красные шапочки с помпонами. Ну и, конечно, стоят на полках брендированные чашки в подарочной упаковке, органическая косметика. Как поделилась наблюдениями консультант магазина, представившаяся Алиной, за неделю, что стоит стенд, наибольшей популярностью среди покупателей пользуется ореховая продукция, а также шоколад. Это и неудивительно: стоимость этих съедобных сувениров невысокая, всего 2-7 евро. А вот кремы и масла для тела и лица, пусть и на основе натуральных ягод и злаков, обойдутся уже в 18-25 евро.

Фото: Ирина Огилько/ РГ

- Размещение товаров столичных экспортеров в магазинах беспошлинной торговли аэропорта Шереметьево - это одно из направлений программы по продвижению производителей из Москвы на зарубежных рынках, реализуемой Московским экспортным центром, - рассказал Фурсин. - За неделю с открытия стоек в аэропорту Шереметьево было поставлено товаров на сумму более чем 1 млн рублей. Так, в рамках первого заказа в магазины Duty Free было отгружено товаров на сумму более 660 тысяч рублей. Потом состоялась вторая поставка на сумму еще 400 тысяч рублей. Открытие таких точек - это большая ответственность столичных властей и предпринимателей. Ведь эта продукция - лицо города, то что запомнится от визита в столицу, это первое впечатление и гостинец, который он увезет с собой. Департамент не будет вводить специальных мер продвижения товара. А успех, по словам Фурсина, будет зависеть от качества продукции. Ведь, по его данным, ежедневно через три таких магазина аэропорта подходят 25 тыс. человек, если товар будет качественный и отвечать требованиям покупателей - на него будет спрос.

В свою очередь, покупательская активность может вызвать интерес у контрагентов на предмет поставки товаров в другие страны.

Первые результаты работы новинки проведут через месяц, если будет спрос, возможно аналогичные витрины откроют во всех столичных аэропортах.