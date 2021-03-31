Росгвардия назвала правильными действия спецназа при штурме дома в Вешках

Правильными и профессиональными сочли действия спецподразделений в подмосковных Вешках 30 марта в Росгвардии.

"Операция была профессиональна. Все действия были правильными", - заявил официальный представитель Росгвардии Валерий Грибакин в эфире телеканала "Россия-24".

Он отметил, что главной целью спецназовцев в тот момент было обеспечение безопасности гражданских лиц и представителей правоохранительных органов.

"Угроза была реальной и серьезной как для граждан, так и для правоохранителей", - подчеркнул Грибакин.

"И можно себе представить, сколько времени потребовалось правоохранительным органам и Росгвардии в том числе, чтобы эвакуировать жильцов из соседних домов, проверить все помещения, в том числе и в соседних домах, там могли укрываться люди, - отметил представитель Росгвардии. - Это большой объем работы".