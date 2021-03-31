Российский ученый установил причину тяжелого течения COVID-19

Ученые России и Германии нашли причину тяжелого течения COVID-19. Исследование предлагает новый путь лечения тяжелой формы коронавирусной инфекции. Научная работа опубликована в журнале Nature Communications.

В основе исследования лежит открытие научного сотрудника отдела иммунологии МГУ Андрея Круглова, который предложил новый метод детектирования антительного ответа организма на вирусные белки. Оказалось, что у тяжелых пациентов COVID-19 происходит переключение антительного ответа, и на поздних стадиях заболевания начинает продуцироваться иммуноглобулин А (IgA2), который не специфичен к вирусу. Это связано с тем, что при тяжелом течении заболевания происходит большое выделение суппрессорной молекулы, цитокина, TGF-b1.

Ранее считалось, что причиной тяжелого течения болезни является цитокиновый шторм. Ситуация при которой вырабатывается слишком большое количество пептидных молекул (цитокинов), что стимулирует иммунные реакции для устранения инфекционных патогенов. В результате организм человека начинает атаковать сам себя.

"Значимость данной работы состоит в том, что тяжелое течение COVID-19 связано не с цитокиновым штормом, а с индукцией более сложного паттерна цитокинов, в том числе обладающих иммуносупрессивной активностью, которые подавляют специфическую защиту организма против вируса. Тем самым, наше исследование предлагает новый путь лечения тяжелой формы COVID-19 посредством блокировки TGFb1", - считает Андрей Круглов.

Кстати

По данным оперативного штаба, на 31 марта в России подтверждено 8275 случаев COVID-19 в 85 регионах, в том числе выявлено активно 1 070 без клинических проявлений. Всего в стране зарегистрировано 4 545 095 случаев заболевания коронавирусной инфекцией.