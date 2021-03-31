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31.03.2021 07:47
Рубрика: Экономика

Сергунина: В Москве открылся прием заявок на субсидии для экспортно ориентированных компаний

Текст: Любовь Проценко
В Москве открыт прием заявок на субсидии и грант для предпринимателей. Как сообщила заммэра столицы Наталья Сергунина, документы можно подать до 30 апреля.
Наталья Сергунина. Фото: Владимир Астапкович/РИА Новости Наталья Сергунина. Фото: Владимир Астапкович/РИА Новости
Наталья Сергунина. Фото: Владимир Астапкович/РИА Новости

"Стимулирующие меры, безусловно, помогают предпринимателям развиваться и улучшать свои финансовые показатели. А увеличение доходов бизнеса означает рост налоговых отчислений в бюджет. В прошлом году общая сумма субсидий и грантов, одобренных экспортерам, увеличилась почти до 500 миллионов рублей. В том числе благодаря поддержке города объем несырьевого экспорта московских компаний за год вырос на треть и достиг примерно 40 миллиардов долларов. И это несмотря на непростую внешнюю конъюнктуру на фоне пандемии", - пояснила заммэра Москвы.

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Субсидии позволяют предпринимателям возместить до 12,5 миллиона рублей затрат, связанных с перевозкой и реализацией продукции на зарубежных рынках. Сюда входят расходы на патентование, сертификацию и адаптацию продукции, а также на сертификацию систем менеджмента. Грант (экспортный кешбэк) может составить десять процентов от выручки по экспортным контрактам, поставленным на учет в кредитных организациях, но не более десяти миллионов рублей или 50 процентов от суммы налогов, уплаченных в бюджет города.

До недавнего времени условием получения экспортного кешбэка было наличие исполненного экспортного контракта на сумму не менее шести миллионов рублей, который снят с учета кредитной организацией не ранее двух последних лет. Заявки от экспортеров принимались в бумажном виде.

В этом году стало возможным получить экспортный кешбэк по долгосрочным контрактам, обязательства по которым носят непрерывный характер (например, предусматривают регулярные поставки продукции), до их полного исполнения. Также подачу заявок перевели в электронный вид.

Получить дополнительную информацию можно в пресс-службе Департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы по электронному адресу: dpir-press@mos.ru.

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