Синоптики предупредили о резком похолодании в столичном регионе

Основные погодные неприятности ожидают жителей столичного региона в пятницу, когда ожидаются обильные осадки. Об этом в беседе с RT рассказала главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова.

Она уточнила, что в конце рабочей недели столичный регион окажется во власти циклона, который будет демонстрировать все черты южного. А это означает, что пройдут обильные дожди. Не исключено, что может выпасть до 25-30% месячной нормы осадков. При этом норма осадков в апреле в Москве составляет 44 мм.

Температура опустится по сравнению с началом недели. Так, возможны даже ночные заморозки. В субботу и воскресенье, по словам синоптика, погоду будет определять область тыловой части южного циклона. Поэтому будет облачно с прояснениями, ночью местами небольшие осадки, а днем местами небольшой дождь. Ночью в столице не выше плюс 1 градуса, по области возможно понижение до минус 3 градусов. К тому же, в связи с усилением ветра в субботу погода будет менее комфортной.

Днем в выходные плюс 5-7 градусов. Ветер будет северо-западный, порывистый. "В воскресенье ветер немного ослабнет, и температура будет ощущаться как более комфортная", - отметила Татьяна Позднякова.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, что апрель в целом ожидается теплым на всей территории нашей страны.