Синоптики: В последний день марта в столице не выше десяти градусов

В среду, 31 марта, в столичном регионе ожидается пасмурная и дождливая погода, но температура останется высокой. Воздух прогреется до десяти градусов, рассказали в Метеобюро Москвы и области.

По данным метеорологов, сегодня столичный регион будет находиться в теплом секторе циклона, поэтому несмотря на сильный до 17 м/с ветер и дождь, сохранится теплая погода. На термометрах от +6 до +11 градусов. Давление и содержание кислорода в приземном слове в пределах нормы.

С первого апреля прохладнее: дневные показатели будут варьироваться в пределах от двух до восьми тепла, а ночью столбики термометров будут опускаться до минус трех градусов. Напомним, что по данным Гидрометцентра России ощутимое потепление ожидается после пятого апреля.