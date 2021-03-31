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31.03.2021 15:00
Рубрика: Экономика

Собянин: Движение по МЦД-4 откроется в 2023 году

Текст: Любовь Проценко
Наземное метро в столице, как называют москвичи Московские центральные диаметры, продолжает ставить рекорды по популярности у жителей столичного региона. Как сообщил 31 марта мэр Москвы Сергей Собянин, осматривая ход реконструкции участка Москва-Каланчёвская - Москва-Пассажирская - Курская - Нижегородская (Карачарово) Московской железной дороги, два дня назад диаметрами МЦД-1 и МЦД-2 воспользовались более 575 тысяч пассажиров. Это на семь тысяч больше рекорда, установленного год назад. Выгодная тарифная система, удобные маршруты, комфортные поезда, высокая интенсивность движения, добротный сервис - все это обеспечивает успех наземного метро.

Но впереди еще много работы, отметил Собянин. В частности, стоит задача запустить МЦД- 4, еще одно очень популярное направление наземного метро, которое свяжет подмосковные города Апрелевку и Железнодорожный. Но для этого нужно, прежде всего, реконструировать участок железной дороги Курская-Каланчёвская, давно исчерпавший свою пропускную способность. Чтобы увеличить ее вдвое, предстоит проложить 16,5 км новых путей. По оценке мэра, работы там пока выполнены на 45%. "По нашим планам, уже в 2023 году мы сможем завершить реконструкцию и открыть МЦД-4, который свяжет Апрелевку с Железнодорожным", - сказал Сергей Собянин. Это на полтора года раньше, чем планировалось вначале.

Где в столице появятся новые станции метро и МЦД

Такое ускорение принципиально важно и для МЦД-2: по этому направлению, связывающему Нахабино с Подольском, оно даст возможность пустить больше поездов и тем самым сократить интервалы между ними. Для МЦД-2 и МЦД-4 на обновленной станции "Каланчевская" будут построены две новые платформы с навесами на всю длину для защиты пассажиров от солнца и осадков. В подземном пассажирском терминале разместятся кассы и туалеты. Благодаря эскалаторам и лифтам станцией будет удобно пользоваться пожилым людям, родителям с колясками и пассажирам с ограниченными физическими возможностями. Более удобной станет для пассажиров и пересадка на станцию метро "Комсомольская" и три железнодорожных вокзала - Ленинградский, Ярославский и Казанский.

Летом начнется второй, более сложный этап реконструкции: в течение года на участке будет организовано реверсивное движение поездов по одному новому пути, что позволит провести реконструкцию существующих путей. По сравнению с первоначальным графиком железнодорожникам удалось сократить период реверсивного движения на полгода.

По словам мэра, нынешний год будет одним из самых важных в реализации программы развития всего Центрального транспортного узла. В ее рамках уже в мае откроется важный для города вокзал "Восточный" для поездов дальнего следования. В течение года будет завершена реконструкция или новое строительство 11 станций на действующих и перспективных диаметрах МЦД.

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