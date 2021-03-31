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31.03.2021 11:10
Рубрика: Происшествия

Три человека погибли в ДТП с грузовиком под Тамбовом

Текст: Антон Валагин (Тамбов)

Три человека погибли, один оказался в больнице в результате лобового столкновения Lada Priora и грузовика MAN, сообщили в УМВД по Тамбовской области.

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Авария произошла около 7 часов утра на 362 километре трассы Р-22 "Каспий" в Первомайском районе.

- 50-летний водитель Lada допустил столкновение с грузовиком. Он и двое его пассажиров: мужчины 1956 и 1962 годов рождения, - погибли на месте происшествия до приезда скорой помощи, - рассказали полицейские.

Еще один пассажир Priora доставлен в больницу Мичуринска. 40-летний водитель грузовика не пострадал.

В регионах Происшествия ЧП ДТП Филиалы РГ Центральная Россия ЦФО Тамбовская область

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